Time reserva? Diniz define escalação do Corinthians para enfrentar o Barra

O Corinthians está escalado para enfrentar o Barra, clube de Santa Catarina, na estreia da equipe na quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Ressacada, às 21h30.

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O técnico Fernando Diniz optou por poupar boa parte dos titulares e dar rodagem a outros jogadores.

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Em relação aos desfalques, o zagueiro João Pedro Tchoca está fora por dores na região do púbis, enquanto Charles segue indisponível, em recuperação de lesão no calcanhar direito.

No setor ofensivo, Memphis continua em tratamento de uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Já o atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, também segue fora.

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Hugo Souza, com dores musculares, também está fora. O volante André, gripado, completa a lista de desfalques. A dupla sequer viajou.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira e Lingard; Dieguinho, Kayke e Pedro Raul.

Partida será disputada no estádio da Ressacada (Foto: Tiago Winter / Barra FC)

Como chega o Timão?

O Corinthians é o atual campeão da competição após vencer o Vasco na final do ano passado. O momento do Timão, ao menos no Campeonato Brasileiro, no entanto, é ruim, com a equipe presente na zona de rebaixamento.

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Por outro lado, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Corinthians ainda não perdeu. Até aqui, a equipe venceu Platense e Santa Fe e empatou com Palmeiras e Vitória. Um dos pontos positivos é o desempenho defensivo: o time ainda não sofreu gols sob o comando do treinador.

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