De 'Patinho Feio' a campeão: Corinthians reencontra Copa do Brasil, torneio que marcou 2025
Após início sob desconfiança, Timão terminou com o título e protagonismo de peças importantes
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O Corinthians reencontra, nesta terça-feira (21), o Barra, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil, competição conquistada pelo clube no ano passado e que ajudou a coroar nomes importantes do atual elenco.
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Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.
A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.
Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.
— Todo mundo desacreditou da gente. Todo mundo não acreditou que a gente chegaria. Falaram que a gente não passaria do Palmeiras, passamos. Falaram contra o Athletico, passamos. Cruzeiro, passamos — disse Hugo Souza à "TV Globo" após o título.
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Relembre os resultados da conquista da quarta Copa do Brasil do Timão:
Terceira fase - 30/04 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians – gol de Héctor Hernández
Terceira fase - 21/05 – Corinthians 1 x 0 Novorizontino – gol de Yuri Alberto
Oitavas de final - 30/07 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – gol de Memphis Depay
Oitavas de final - 06/08 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians – gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique
Quartas de final - 27/08 – Athletico 0 x 1 Corinthians – gol de Gui Negão
Quartas de final – 10/09 – Corinthians 2 x 0 Athletico – gols de Rodrigo Garro e Gui Negão
Semifinal – 10/12 – Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – gol de Memphis Depay
Semifinal – 14/12 – Corinthians 1 (5) x (4) 2 – Cruzeiro – gol de Matheus Bidu
Final – 17/12 – Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama
Final – 21/12 – Vasco da Gama 1 x 2 Corinthians – gols de Yuri Alberto e Memphis Depay
Final entre Corinthians x Vasco
Na decisão contra o time carioca, após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história. A taça representou ainda o segundo troféu do clube na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o maior rival.
— Depois do primeiro jogo (da final) falaram que a gente perdeu a chance de ser campeão. Fizeram faixinha de campeão aqui no Rio de Janeiro. O Vegetti, no jogo de lá, falou que iam jogar na casa deles. Mas o nosso time, com muita humildade, pé no chão e trabalho, veio aqui e mostrou o que é o Corinthians. Nós mostramos que somos grandes demais. Podem falar o que for, esse time está na história, esse elenco está na história — seguiu Hugo Souza.
Além da glória esportiva, o título garantiu ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, considerando as cotas acumuladas ao longo das fases da competição.
Destaques da campanha
A campanha contou com o brilho de jogadores decisivos, como Memphis Depay e Yuri Alberto, que marcaram gols em momentos importantes, além do goleiro Hugo Souza, herói na semifinal contra o Cruzeiro ao defender cobranças de pênaltis que garantiram a classificação.
Para Memphis Depay, a conquista foi ainda mais importante. Após levantar a taça, o holandês desabafou sobre salários e chegou a dizer que a "imprensa mente".
— Acho que posso ganhar mais títulos com esse time e tirá-lo dessa posição difícil, mas, para isso, algumas coisas difíceis precisam acontecer. Falaram muita coisa sobre mim na mídia, muita coisa é mentira. Eles mentiram sobre mim, sobre o meu salário, porque eles querem que os torcedores me odeiem para eu ir embora. Mas nós ganhamos dois títulos em um ano. Então, o que vão dizer? — comentou.
— Os torcedores me amam, e eu os amo. Eu luto por eles. Eles merecem tudo. As pessoas precisam acordar. Eu sei exatamente quem eles são. Eles precisam deixar esse clube lindo e fazer m**** em outro lugar, porque esse clube precisa lutar por Libertadores e Brasileirão todo ano, porque esses torcedores merecem isso. Então, quem queira f**** o Corinthians saia deste clube. Este clube precisa de estrutura e eu vim para isso, mas eu preciso de mais esperança — finalizou o camisa 10.
Números do Corinthians na Copa do Brasil
- 10 jogos
- 8V - 1E - 1D
- 83.3% aproveitamento
- 12 gols
- 3 gols sofridos
- Artilheiro: Memphis Depay (3)
- Garçom: Matheuzinho (3)
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Memphis:
- 8 jogos (7 titular)
- 3 gols
- 176 mins p/ participar de gol
- 1.5 finalizações (0.8 no gol) por jogo
- 50% pontaria na finalização
- 60% conversão de chances claras
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 4.0 chutes para marcar gol
- 1 pênalti sofrido
- Nota Sofascore 6.85
Yuri Alberto:
- 9 jogos (7 titular)
- 2 gols
- 1 assistência
- 210 mins p/ participar de gol
- 1.7 finalizações (0.6 no gol) por jogo
- 33% pontaria na finalização
- 40% conversão de chances claras
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 7.5 chutes para marcar gol
- 1.2 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.79
Hugo Souza:
- 10 jogos
- 0.3 gols sofridos por jogo
- 8 jogos sem sofrer gol
- 2.4 defesas por jogo
- 1.5 defesas em chutes na área por jogo
- 89% bolas defendidas
- 3 pênaltis defendidos
- 60% acerto no passe
- Nota Sofascore 7.28
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