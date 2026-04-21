O Corinthians reencontra, nesta terça-feira (21), o Barra, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil, competição conquistada pelo clube no ano passado e que ajudou a coroar nomes importantes do atual elenco.

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Durante a festa de comemoração da taça, os jogadores repetiram, em mais de uma entrevista, que a equipe foi tratada como "patinho feio" e que nunca figurou entre os favoritos ao longo da competição.

A explicação passa pelos adversários enfrentados no caminho. O Timão eliminou o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira e acostumado a decisões, além do Cruzeiro, clube que realizou fortes investimentos na temporada, incluindo a contratação de Gabigol.

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Na prática, porém, o Corinthians superou todos os obstáculos e avançou também diante de Novorizontino, Athletico-PR e Vasco, adversário da final.

— Todo mundo desacreditou da gente. Todo mundo não acreditou que a gente chegaria. Falaram que a gente não passaria do Palmeiras, passamos. Falaram contra o Athletico, passamos. Cruzeiro, passamos — disse Hugo Souza à "TV Globo" após o título.

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Relembre os resultados da conquista da quarta Copa do Brasil do Timão:

Terceira fase - 30/04 – Novorizontino 0 x 1 Corinthians – gol de Héctor Hernández

Terceira fase - 21/05 – Corinthians 1 x 0 Novorizontino – gol de Yuri Alberto

Oitavas de final - 30/07 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras – gol de Memphis Depay

Oitavas de final - 06/08 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians – gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique

Quartas de final - 27/08 – Athletico 0 x 1 Corinthians – gol de Gui Negão

Quartas de final – 10/09 – Corinthians 2 x 0 Athletico – gols de Rodrigo Garro e Gui Negão

Semifinal – 10/12 – Cruzeiro 0 x 1 Corinthians – gol de Memphis Depay

Semifinal – 14/12 – Corinthians 1 (5) x (4) 2 – Cruzeiro – gol de Matheus Bidu

Final – 17/12 – Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama

Final – 21/12 – Vasco da Gama 1 x 2 Corinthians – gols de Yuri Alberto e Memphis Depay

Final entre Corinthians x Vasco

Na decisão contra o time carioca, após empate sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e conquistou o quarto título da Copa do Brasil de sua história. A taça representou ainda o segundo troféu do clube na temporada, que já havia contado com a conquista do Campeonato Paulista sobre o maior rival.

— Depois do primeiro jogo (da final) falaram que a gente perdeu a chance de ser campeão. Fizeram faixinha de campeão aqui no Rio de Janeiro. O Vegetti, no jogo de lá, falou que iam jogar na casa deles. Mas o nosso time, com muita humildade, pé no chão e trabalho, veio aqui e mostrou o que é o Corinthians. Nós mostramos que somos grandes demais. Podem falar o que for, esse time está na história, esse elenco está na história — seguiu Hugo Souza.

Além da glória esportiva, o título garantiu ao Corinthians uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e uma premiação total de R$ 97,791 milhões, considerando as cotas acumuladas ao longo das fases da competição.

Memphis com a taça da Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Destaques da campanha

A campanha contou com o brilho de jogadores decisivos, como Memphis Depay e Yuri Alberto, que marcaram gols em momentos importantes, além do goleiro Hugo Souza, herói na semifinal contra o Cruzeiro ao defender cobranças de pênaltis que garantiram a classificação.

Para Memphis Depay, a conquista foi ainda mais importante. Após levantar a taça, o holandês desabafou sobre salários e chegou a dizer que a "imprensa mente".

— Acho que posso ganhar mais títulos com esse time e tirá-lo dessa posição difícil, mas, para isso, algumas coisas difíceis precisam acontecer. Falaram muita coisa sobre mim na mídia, muita coisa é mentira. Eles mentiram sobre mim, sobre o meu salário, porque eles querem que os torcedores me odeiem para eu ir embora. Mas nós ganhamos dois títulos em um ano. Então, o que vão dizer? — comentou.

— Os torcedores me amam, e eu os amo. Eu luto por eles. Eles merecem tudo. As pessoas precisam acordar. Eu sei exatamente quem eles são. Eles precisam deixar esse clube lindo e fazer m**** em outro lugar, porque esse clube precisa lutar por Libertadores e Brasileirão todo ano, porque esses torcedores merecem isso. Então, quem queira f**** o Corinthians saia deste clube. Este clube precisa de estrutura e eu vim para isso, mas eu preciso de mais esperança — finalizou o camisa 10.

Números do Corinthians na Copa do Brasil

10 jogos 8V - 1E - 1D 83.3% aproveitamento 12 gols 3 gols sofridos Artilheiro: Memphis Depay (3) Garçom: Matheuzinho (3)

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Memphis:

8 jogos (7 titular) 3 gols 176 mins p/ participar de gol 1.5 finalizações (0.8 no gol) por jogo 50% pontaria na finalização 60% conversão de chances claras 0.6 passes decisivos por jogo 4.0 chutes para marcar gol 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 6.85

Yuri Alberto:

9 jogos (7 titular) 2 gols 1 assistência 210 mins p/ participar de gol 1.7 finalizações (0.6 no gol) por jogo 33% pontaria na finalização 40% conversão de chances claras 0.8 passes decisivos por jogo 7.5 chutes para marcar gol 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.79

Hugo Souza:

10 jogos 0.3 gols sofridos por jogo 8 jogos sem sofrer gol 2.4 defesas por jogo 1.5 defesas em chutes na área por jogo 89% bolas defendidas 3 pênaltis defendidos 60% acerto no passe Nota Sofascore 7.28

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