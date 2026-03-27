Corinthians: entenda a lesão que afastará Memphis Depay desta Data Fifa

Destaque do Corinthians, Memphis Depay, sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita na última partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Agora, o jogador trata a lesão junto à equipe médica da seleção holandesa e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.

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O fisioterapeuta esportivo Fábio Feitosa, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), explicou que o tempo de recuperação do holandês irá variar de acordo com o grau da lesão.

— O grau mais leve pode durar até 2 semanas, graus mais intermediários variam entre 3 e 6 semanas, graus maiores e mais graves duram de 6 a 12 semanas — explica.

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De acordo com o especialista, o estiramento no músculo anterior da coxa sofrido por Memphis afeta diversas estruturas do corpo do atleta, como o ventre muscular do músculo reto femoral, a junção miotendinosa e, em algumas vezes, o próprio tendão central do músculo reto femoral. Fábio Feitosa também explica os sintomas que são originados dessa lesão.

— A localização da lesão (distal, média ou proximal) vai mostrar sintomas semelhantes: dor intensa à palpação, dor ao realizar alongamento do quadríceps e dor ao realizar movimento contra uma resistência, sensação de fisgada ou rasgo, dificuldade para caminhar, chutar e correr. Ela também pode apresentar redução da força para extensão do joelho, redução da amplitude de movimento, edema ou hematoma, déficit funcional e Gap muscular (dependendo do grau da lesão) — alerta o fisioterapeuta da Sonafe.

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Para o processo de recuperação, o Feitosa comenta sobre as diversas etapas necessárias para que o jogador possa voltar a atuar da melhor forma possível e evitar novas contusões:

— As etapas passam por uma fase inicial que visa estimular a regeneração tecidual, controle de dor, edema e inflamação. Na fase intermediária, enfatiza-se ativações musculares, recuperação da mobilidade e evoluindo para treinos de força e funcionais. Na fase de recondicionamento, há necessidade de incremento de força muscular, exercícios de maiores complexidades, introdução aos treinos sensoriomotores e retorno gradativo à especificidade no campo — explica o profissional.

Memphis deixou o campo lesionado (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press)

— Na fase específica do esporte enfatiza-se incrementos de carga e intensidade (corrida em alta velocidade, sprints, mudança de direção, aceleração e desaceleração, chute, movimentos com bola, introdução ao caos). Na fase de transição e retorno ao esporte (Return to play - RTP), há necessidade de treinos mais específicos e intensos a fim de melhorar a capacidade do tecido lesionado bem como de todo o atleta ao treinar o recondicionamento físico. Para tudo isso, existe um checklist a ser cumprido na tentativa de minimizar o risco de novas lesões e garantir um retorno mais seguro ao esporte de nível competitivo — complementa.

Agora, o craque da seleção holandesa corre contra o tempo para chegar 100% fisicamente à disputa da Copa do Mundo. O especialista pela Sonafe destaca o que precisa ser feito no processo de recuperação para que Memphis consiga performar bem no torneio.

— Temos aproximadamente 10 semanas até a Copa do Mundo. Para esse atleta conseguir jogar em sua melhor performance é preciso pensar nas estratégias para esse retorno progressivo, controlado e objetivando esse campeonato. Para isso, a comunicação entre as comissões e departamentos de saúde da Seleção e do clube é fundamental para que esse atleta consiga retomar suas atividades de forma segura — finaliza.

Como foi a lesão de Memphis?

Memphis foi titular e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos no empate por 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto, foi responsável por iniciar a jogada do gol de empate, marcado por Yuri Alberto após cruzamento de Matheus Bidu.

O camisa 10 foi submetido a exames de imagem com membros do departamento médico do Corinthians, que constataram um estiramento no músculo anterior da coxa direita, conforme divulgou o clube no dia 21 de março.

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