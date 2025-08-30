Corinthians renova com Gui Negão e estabelece multa milionária

O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o atacante Gui Negão. O jovem estendeu o vínculo até junho de 2030. A multa rescisória foi fixada em R$ 140 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634 milhões) para transferências internacionais.

— É a minha terceira renovação aqui no clube. Espero poder contribuir com muita luta, muita vontade, gols e, se Deus quiser, títulos também. Até agora, minha trajetória foi muito vitoriosa. Estou completando nove anos de clube e esta renovação é um presentaço enorme para mim — disse o atacante em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

No Corinthians desde 2016, Gui Negão iniciou no futsal do clube e passou por todas as categorias de base no campo, conquistando títulos como a Copa Votorantim Sub-15 e o Paulistão Sub-17. Promovido ao profissional em 2024, foi em 2025 que se firmou de vez, estreando no empate sem gols contra o Vitória, pelo Brasileirão. Desde então, disputou oito partidas e marcou três gols, todos nos últimos três jogos, diante de Bahia, Vasco e Athletico, este último pela Copa do Brasil.

Atacante renovou com o Timão até 2030 e terá multa milionária para dentro e fora do país (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A boa fase do jovem tem chamado a atenção pela eficiência e pelo protagonismo em jogos decisivos. Com gols em sequência, Gui Negão se tornou uma das principais apostas do técnico Dorival Júnior para o setor ofensivo, ganhando cada vez mais espaço no elenco e respaldo da torcida.

Agora, Gui Negão deve voltar a ser opção no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O atacante deve ser titular na Neo Química Arena e formar dupla com Memphis