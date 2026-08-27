Yuri Alberto pode reforçar o Corinthians no clássico contra o Santos Atacante está recuperado de lesão na coxa direita e pode ser relacionado

O Corinthians vive a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no próximo domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa direita e pode voltar a ser relacionado para a partida.

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O retorno do camisa 9 acontece em um momento de instabilidade no setor ofensivo do Corinthians. Pedro Raul assumiu a titularidade no comando do ataque e chegou a marcar dois gols, mas vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. Desde a lesão de Yuri Alberto, o centroavante foi titular em seis jogos.

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Gui Negão, por sua vez, começou como titular na primeira partida sem Yuri Alberto. Na sequência, porém, o atacante passou a ficar entre os reservas e entrou ao longo dos jogos. O jogador não balança as redes desde fevereiro, quando marcou contra o Capivariano, pelo Paulistão.

Diante desse cenário, a possível volta de Yuri Alberto pode representar uma alternativa para o técnico Fernando Diniz no clássico. O atacante será avaliado pela comissão técnica antes da definição da equipe que enfrentará o Santos.

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Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada 2026, com oito gols marcados em 32 jogos. O atacante foi titular em 26 partidas e também contribuiu com quatro assistências. De acordo com os números, o camisa 9 participa diretamente de um gol a cada 200 minutos em campo.

No desempenho ofensivo, Yuri Alberto registra média de 2,1 finalizações por partida, sendo 0,9 no alvo. O atacante tem 26% de conversão em grandes chances, além de ter criado cinco oportunidades claras para os companheiros. São necessárias, em média, 8,4 finalizações para que o jogador marque um gol.

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Além disso, Yuri apresenta média de 0,7 passe decisivo e 0,8 falta sofrida por jogo. Nos duelos, o atacante tem 39% de eficiência. A avaliação média do jogador na temporada, segundo o SofaScore, é de 6,69.

Yuri Alberto aparece como possível novidade do Corinthians no clássico(Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Santos é o adversário favorito do camisa 9

O Santos é o adversário favorito de Yuri Alberto desde que o atacante passou a defender o Corinthians. Em dez jogos contra o Peixe, sendo nove como titular, o jogador marcou sete gols e registra média de uma participação direta em gol a cada 112 minutos.

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O desempenho de Yuri Alberto no clássico também chama atenção pelos números. O atacante soma 2,8 finalizações por partida, com 1,3 no alvo, além de 0,3 passe decisivo. A taxa de conversão em grandes chances é de 62%, enquanto precisa de apenas quatro finalizações, em média, para marcar.

O camisa 9 ainda apresenta 44% de eficiência nos duelos e sofre 2,1 faltas por jogo diante do Santos. A nota média do atacante no SofaScore nos confrontos contra o rival é de 7,12.

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Com sete gols, o Peixe aparece isolado como a principal vítima de Yuri Alberto no Corinthians, à frente de Atlético-GO e Internacional, que sofreram seis gols cada do atacante.

Yuri Alberto pelo Corinthians

238 jogos (203 titular) 84 gols 24 assistências 168 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passe decisivo por jogo 44% de conversão em grandes chances 31 grandes chances criadas 7.0 finalizações para marcar 41% de eficiência nos duelos 1.3 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.96

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