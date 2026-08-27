Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Yuri Alberto pode reforçar o Corinthians no clássico contra o Santos

Atacante está recuperado de lesão na coxa direita e pode ser relacionado

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/08/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Yuri Alberto com a camisa do Corinthians
Yuri Alberto pode ser relacionado para o duelo entre Corinthians e Santos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O Corinthians vive a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no próximo domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa direita e pode voltar a ser relacionado para a partida.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O retorno do camisa 9 acontece em um momento de instabilidade no setor ofensivo do Corinthians. Pedro Raul assumiu a titularidade no comando do ataque e chegou a marcar dois gols, mas vem sendo alvo de críticas por parte da torcida. Desde a lesão de Yuri Alberto, o centroavante foi titular em seis jogos.

continua após a publicidade

Gui Negão, por sua vez, começou como titular na primeira partida sem Yuri Alberto. Na sequência, porém, o atacante passou a ficar entre os reservas e entrou ao longo dos jogos. O jogador não balança as redes desde fevereiro, quando marcou contra o Capivariano, pelo Paulistão.

Diante desse cenário, a possível volta de Yuri Alberto pode representar uma alternativa para o técnico Fernando Diniz no clássico. O atacante será avaliado pela comissão técnica antes da definição da equipe que enfrentará o Santos.

continua após a publicidade

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada 2026, com oito gols marcados em 32 jogos. O atacante foi titular em 26 partidas e também contribuiu com quatro assistências. De acordo com os números, o camisa 9 participa diretamente de um gol a cada 200 minutos em campo.

No desempenho ofensivo, Yuri Alberto registra média de 2,1 finalizações por partida, sendo 0,9 no alvo. O atacante tem 26% de conversão em grandes chances, além de ter criado cinco oportunidades claras para os companheiros. São necessárias, em média, 8,4 finalizações para que o jogador marque um gol.

continua após a publicidade

Além disso, Yuri apresenta média de 0,7 passe decisivo e 0,8 falta sofrida por jogo. Nos duelos, o atacante tem 39% de eficiência. A avaliação média do jogador na temporada, segundo o SofaScore, é de 6,69.

Yuri Alberto com a camisa do Corinthians
Yuri Alberto aparece como possível novidade do Corinthians no clássico(Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Santos é o adversário favorito do camisa 9

O Santos é o adversário favorito de Yuri Alberto desde que o atacante passou a defender o Corinthians. Em dez jogos contra o Peixe, sendo nove como titular, o jogador marcou sete gols e registra média de uma participação direta em gol a cada 112 minutos.

continua após a publicidade

O desempenho de Yuri Alberto no clássico também chama atenção pelos números. O atacante soma 2,8 finalizações por partida, com 1,3 no alvo, além de 0,3 passe decisivo. A taxa de conversão em grandes chances é de 62%, enquanto precisa de apenas quatro finalizações, em média, para marcar.

O camisa 9 ainda apresenta 44% de eficiência nos duelos e sofre 2,1 faltas por jogo diante do Santos. A nota média do atacante no SofaScore nos confrontos contra o rival é de 7,12.

continua após a publicidade

Com sete gols, o Peixe aparece isolado como a principal vítima de Yuri Alberto no Corinthians, à frente de Atlético-GO e Internacional, que sofreram seis gols cada do atacante.

Yuri Alberto pelo Corinthians

  1. 238 jogos (203 titular)
  2. 84 gols
  3. 24 assistências
  4. 168 minutos para participar de gol
  5. 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol)
  6. 0.7 passe decisivo por jogo
  7. 44% de conversão em grandes chances
  8. 31 grandes chances criadas
  9. 7.0 finalizações para marcar
  10. 41% de eficiência nos duelos
  11. 1.3 falta sofrida por jogo
  12. Nota Sofascore 6.96

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Yuri Alberto inicia transição e pode reforçar Corinthians

Há 12 horas
Palmeiras x Corinthians

Futebol Nacional

Corinthians parabeniza Palmeiras pelos 112 anos nas redes sociais

Há 16 horas
Elenco do Corinthians

Futebol Feminino

Elenco feminino do Corinthians cobra Osmar Stabile por pagamentos atrasados

Há 19 horas
Jesse Lingard com a camisa do Corinthians

Corinthians

Lingard não engrena e vive início abaixo no Corinthians

Há 1 dia
Memphis Depay com a camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians toma decisão sobre Memphis Depay após clipe

Há 1 dia
André, volante do Corinthians

Corinthians

Corinthians negocia venda de André para clube da Inglaterra

Há 1 dia
Mais LANCE!
El Shaarawy com a camisa da Roma

Ex-Chelsea e Milan, Bakayoko e El Shaarawy são oferecidos ao Corinthians

Luiz Fernando durante partida do Corinthians

Corinthians recebe propostas da Europa e Série B por artilheiro do sub-20

Clipe de Memphis mostra Parque São Jorge pegando fogo (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Jornalista dispara sobre polêmica de Memphis e Corinthians

Fernando Diniz e Gustavo Henrique

Corinthians terá semana livre para recuperar elenco após maratona de jogos

Lingard tem sido reserva no Corinthians

Lingard vira assunto em derrota do Corinthians para o Coritiba: 'Impossível'

Fernando Diniz técnico do Corinthians, durante partida entre Coritiba x Corinthians

Corinthians perde meia titular para clássico contra o Santos

Fernando Diniz técnico do Corinthians, durante partida entre Coritiba x Corinthians

Diniz aponta desgaste emocional em derrota do Corinthians: 'Desafio'

Fernando Diniz em Coritiba x Corinthians

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota para o Coritiba

Raniele durante partida contra o Coritiba

Raniele descarta desculpas após derrota do Corinthians: 'Não pode'

Memphis com a bola nas mãos

Dê suas notas: Coritiba vence Corinthians de Memphis

Pedro Rocha comemora gol marcado

Com Memphis, Corinthians perde para o Coritiba no Brasileirão

Anderson Daronco apita Coritiba x Corinthians

Decisão de Daronco em Coritiba x Corinthians divide opiniões: 'Claro'

Coritiba e Corinthians pelo Brasileirão

Veja os três gols da vitória do Coritiba sobre o Corinthians no Brasileirão