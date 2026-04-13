Corinthians: Alex Santana será reintegrado por Fernando Diniz 

O técnico Fernando Diniz decidiu reintegrar o volante Alex Santana ao restante do elenco no Corinthians. O jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Dorival Júnior, ex-treinador do Timão, e treinava em separado.

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Segundo apuração do Lance!, Alex Santana conversou com Fernando Diniz no sábado (11), quando foi definida a reintegração do volante.

Agora, para a posição, Dorival Júnior conta atualmente com Raniele, Charles, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Carrillo e Allan.

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Com contrato até o fim de 2027, o atleta treina em separado desde o início da temporada, após retornar do período de empréstimo ao Grêmio, e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas, até o momento, não houve propostas.

Recentemente, nas redes sociais, Alex Santana publicou uma mensagem demonstrando carinho pelo clube. A legenda "relembrar é viver" acompanhada um vídeo com imagens e atuações pelo time do Parque São Jorge, em uma manifestação clara de vontade de permanecer na equipe.

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Diniz decidiu reintegrar Alex Santana (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Alex Santana pelo Corinthians

Alex chegou ao Corinthians em julho de 2024 e participou da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Foram 37 partidas com a camisa do Timão, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. Antes de ser emprestado ao Grêmio, em junho de 2025, esteve em campo na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Internacional, Alex Santana iniciou a carreira profissional no clube gaúcho e, na sequência, foi emprestado a Criciúma, Guarani e Paraná até ser negociado com o Botafogo, em 2019. Depois, teve passagem pelo futebol europeu no Ludogorets e retornou ao Brasil para defender o Athletico, em 2022.

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