Elenco feminino do Corinthians cobra Osmar Stabile por pagamentos atrasados
Atletas se reuniram com a diretoria e receberam a promessa de quitação
Um grupo de jogadoras do Corinthians se reuniu nesta terça-feira (25) com o presidente Osmar Stabile para tratar dos vencimentos atrasados do futebol feminino. O encontro também contou com a participação de Iris Sesso, diretora responsável pela modalidade no clube.
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Durante a reunião, ficou definido que o Corinthians terá até 10 dias para regularizar os valores referentes aos direitos de imagem dos meses de junho e julho. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão.
A movimentação na sede social começou antes das 16h, com a chegada da comissão técnica. A técnica Emily Lima esteve no local ao lado da auxiliar Jaqueline Ucella e da preparadora física Liliane Cruz.
Na sequência, aproximadamente 15 atletas do elenco principal chegaram para participar do encontro. Entre elas estavam Erika, Vic Albuquerque, Gisela Robledo, Thaís Regina, Ivana Fuso e Lelê.
Apesar do acordo para os pagamentos mais recentes, o Corinthians ainda possui outras pendências com o futebol feminino. O clube não quitou as premiações referentes ao título da Libertadores Feminina de 2025 e aos vice-campeonatos da Copa das Campeãs e da Supercopa do Brasil de 2026. Não há, até o momento, previsão para o pagamento desses valores.
A situação tem causado descontentamento entre as jogadoras. A insatisfação aumentou diante do fato de o Corinthians ter regularizado pagamentos recentes dos direitos de imagem do elenco masculino, enquanto parte dos valores do futebol feminino continua pendente.
O encontro entre as atletas, a comissão técnica e a diretoria teve como objetivo discutir as pendências e buscar uma solução para os pagamentos em atraso. Agora, o elenco aguarda o cumprimento do prazo estabelecido para a quitação dos direitos de imagem referentes a junho e julho.
Corinthians em crise financeira
No futebol masculino, o Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.
O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.
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Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).
O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.
Transfer ban
- Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
- Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
- Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
- CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
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