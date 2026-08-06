AO VIVO: Assista a Corinthians x Internacional com o Lance!TV Duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (6), Corinthians e Internacional se enfrentam pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. A bola rola às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo que vale vaga na próxima fase da competição nacional. A transmissão acontece ao vivo no Lance!TV, e você pode assistir clicando aqui.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto contará com narração de Felipe Ruggeri e comentários de Thales Teixeira. O pré-jogo, com um debate da dupla sobre a partida e tudo que tem acontecido no torneio mais charmoso do cenário brasileiro, se inicia uma hora antes de a bola rolar, às 19h.

continua após a publicidade

Na ida, os dois times se enfrentaram no Beira-Rio, e o Colorado levou a melhor por 2 a 0. Matheus Bahia e Alan Patrick (de pênalti) fizeram os gols dos gaúchos, que agora podem até perder por um gol de diferença. Já o Timão necessita de um triunfo por três ou mais, enquanto a vitória por dois tentos leva a decisão do qualificado aos pênaltis.

➡️ Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Alan Patrick celebra o segundo gol do Internacional sobre o Corinthians (Foto: Divulgação)

🔙 Corinthians e Internacional já decidiram Copa do Brasil

O raio-x do embate rememora a final da edição de 2009. Na ocasião, o Corinthians levou a melhor por 4 a 2 no agregado. Logo na ida, Jorge Henrique e Ronaldo fizeram os gols da vitória por 2 a 0; a volta, no Sul do país, ficou empatada por 2 a 2, com Jorge e André Santos marcando pelos paulistas e Alecsandro anotando o doblete pelo Inter.

continua após a publicidade

As equipes voltarão a se enfrentar pelo mata-mata nacional após nove anos. O último encontro aconteceu em 2017, e teve um destino diferente de 2009. Após dois empates por 1 a 1, a decisão veio na marca da cal, com brilho de Marcelo Lomba e avanço do Internacional às oitavas em plena Itaquera.

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, e quem avançar aguarda o sorteio da próxima terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.