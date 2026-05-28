Memphis abre o jogo sobre futuro no Corinthians: 'Não terminou'

O atacante Memphis Depay foi um dos personagens da derrota do Corinthians por 2 a 0 diante da Platense, nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, pela Libertadores. Titular pela primeira vez desde a lesão, o jogador fez um primeiro tempo abaixo do esperado e acabou substituído no intervalo pelo técnico Fernando Diniz.

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Mais do que o resultado em si, o término do contrato com o Corinthians, que se encerra em julho, chama atenção. Com a renovação ainda pendente, o confronto contra a equipe argentina pode ter marcado a despedida do camisa 10 do Corinthians.

— Eu amo onde estou agora, as coisas que eu quero conquistar com as pessoas certas que agora estão no clube. Pessoas trabalhando de forma intensa, 100% compromissados com ser corinthiano, como o Fernando Diniz, e o Marcelo (Paz) que trabalha atrás das câmeras com muitas coisas, o presidente (Osmar Stabile)… acho que meu trabalho aqui ainda não terminou, mas temos que sentar juntos e falar sobre o futuro, ver o que vamos fazer. Mas, para mim, está claro que amo este clube e quero ficar — disse Memphis após a partida contra o Platense.

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— Experimentei mais coisas nos últimos anos do que em toda a minha carreira anteriormente. Me adaptei à cultura daqui. Nesses anos, conquistamos coisas lindas, títulos, e ainda sinto que meu propósito aqui não terminou. Vamos ver o que acontece — seguiu.

Números Memphis Depay pelo Corinthians

Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um jogador decisivo e influente ofensivamente.

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2024: o início

Memphis Depay disputou 14 partidas pelo Corinthians em 2024, sendo 11 como titular, com sete gols e quatro assistências. O atacante acumulou 990 minutos em campo, média de 70 por jogo, e participou diretamente de um gol a cada 90 minutos. Ao todo, foram 35 finalizações, 15 delas no alvo, média de 2,5 chutes por partida e 5,0 finalizações para marcar um gol.

O camisa 10 registrou 40% de conversão de chances claras, criou quatro grandes oportunidades, teve média de 1,4 passe decisivo e 1,4 drible certo por jogo, além de 41% de eficiência nos duelos. Memphis terminou a temporada com nota média 7.24 no Sofascore.

Memphis Depay foi titular contra o Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

2025: temporada de afirmação

Em 2025, Memphis Depay viveu seu melhor momento pelo Corinthians. O atacante disputou 51 partidas, sendo 40 como titular, com 12 gols e 10 assistências. Ao todo, foram 3.596 minutos em campo, média de 70 por jogo, além de participação direta em gol a cada 163 minutos.

O holandês ainda registrou 109 finalizações, 47 delas no alvo, média de 2,1 chutes por partida e 34% de conversão de grandes chances. Na criação ofensiva, contribuiu com 13 grandes chances criadas e 1,5 passe decisivo por jogo. Memphis terminou o ano com nota média 7.05 no Sofascore e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

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2026: lesões atrapalham rendimento

Em 2026, Memphis soma 14 jogos, 11 deles como titular, com um gol e uma assistência. O atacante esteve em campo por 850 minutos, média de 60 por partida, e participou diretamente de um gol a cada 425 minutos. Também acumula 17 finalizações, sendo seis no gol, além de cinco grandes chances criadas e média de 1,4 passe decisivo por jogo.

O camisa 10 teve parte da temporada afetada por uma lesão que o tirou dos gramados por um período. Mesmo assim, Memphis ainda conquistou a Supercopa Rei e possui nota média 6.59 no Sofascore neste ano.

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