Com time reserva, Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo

O treinador do Corinthians, Fernando Diniz, definiu os onze jogadores titulares que iniciam a partida contra o Flamengo neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto, o técnico optou por poupar alguns jogadores visando ao jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Estudiantes e busca uma vaga nas semifinais nesta quarta-feira (16), na Neo Química Arena.

➡️ Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Com isso, o Timão vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão.

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Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha de oscilação após 26 rodadas. São oito vitórias, oito empates e dez derrotas, com 41% de aproveitamento. A equipe marcou 27 gols e sofreu outros 27, números que mostram o equilíbrio entre os gols marcados e sofridos. A sequência recente, porém, agravou o momento: o Timão acumula quatro derrotas consecutivas na competição.

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Fernando Diniz durante partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)

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Confira as informações de Flamengo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 CORINTHIANS

🏆 Brasileirão Série A – 27ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, GeTv, Sportv e Premiere

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