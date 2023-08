O Corinthians fez valer a presença da Fiel e abriu o placar no começo da partida, após Gil completar ótima cobrança de escanteio de Gil. O Timão não foi incisivo, mas acertou a marcação no ataque e neutralizou as principais peças do Estudiantes. A equipe argentina teve dificuldades na criação, e só chegou com perigo em cobrança de falta que carimbou a trave de Cássio.