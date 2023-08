No segundo tempo, Luxemburgo optou pela entrada de Gustavo Mosquito, que marcou o gol do empate do Corinthians com o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. Dessa vez, o atacante não teve a mesma sorte e acabou desperdiçando uma chance clara para o Timão ampliar a vantagem em casa em um momento crucial da partida. O treinador lamentou a oportunidade perdida, mas reiterou que "faz parte do futebol".