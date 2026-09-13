Joia do Corinthians, Iago Machado se destaca em estreia contra Flamengo
Zagueiro de 17 anos fez sua primeira partida no time principal
Em seu primeiro jogo entre os profissionais, Iago Machado ganhou espaço e chamou atenção mesmo em um cenário complicado para o Corinthians. O zagueiro de 17 anos teve atuação segura no Maracanã e foi um dos pontos positivos da equipe na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Iago Machado, de apenas 17 anos, teve uma atuação segura diante do Flamengo e recebeu nota 7,2. Na partida, o jovem registrou 14 contribuições defensivas, além de 12 cortes e dois chutes bloqueados. Também recuperou uma bola e venceu dois dos três duelos aéreos disputados.
No jogo aéreo, Iago Machado ainda participou de três disputas, com duas vencidas. O defensor foi driblado uma vez e não cometeu faltas durante a partida, mostrando disciplina mesmo diante de um adversário de alto nível.
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Com a bola, o garoto teve bom aproveitamento nos passes. Iago acertou 35 dos 39 passes, com 90% de precisão, além de completar nove dos 11 passes no campo adversário. No próprio campo, foram 26 acertos em 28 tentativas, enquanto nas bolas longas acertou seis de oito. Ao todo, o jovem realizou 55 ações com a bola.
Carreira de Iago Machado
Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Iago Machado chegou cedo ao Corinthians para atuar no futsal, inicialmente como pivô. Na transição para o futebol de campo, passou a exercer a função de zagueiro, mas também demonstrou capacidade para atuar em outras posições, como lateral e volante.
Em 2025, o defensor ganhou espaço e assumiu a titularidade do sub-17 antes do esperado para a idade. A participação em uma excursão à Espanha, para a disputa do Torneio da Andaluzia, também contribuiu para consolidar a avaliação positiva sobre o jogador dentro do clube.
O Corinthians anunciou no ano passado um aditivo contratual com Iago, que possui vínculo até abril de 2028. A multa rescisória está estipulada em R$ 66 milhões para o mercado nacional e em 100 milhões de euros para clubes do exterior. A carreira do jogador é administrada pelo empresário Giuliano Bertolucci, que também acompanha o processo de transição do atleta para o futebol profissional.
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