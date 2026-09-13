Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam
Rubro-Negro venceu por 2 a 1 na 27ª rodada do Brasileirão
Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Gui Negão deixou tudo igual. Na reta final, Bruno Henrique marcou e garantiu a vitória do Rubro-Negro.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Aos 2 minutos da segunda etapa, Arrascaeta cobra escanteio, Hugo Souza sai de tapa e se choca com Angileri e Lucas Paquetá domina a sobra com a perna esquerda e enche o pé para abrir o placar para o Flamengo.
Veja o gol:
Flamengo 1x0 Corinthians— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Lucas Paqueta
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/UwG7LAe938
Aos 32 minutos da segunda etapa, Breno Bidon aciona Kaio César na frente. Ele tabela com Garro invadindo a área e toca para Gui Negão completar para o gol para empatar o placar.
Veja o empate:
Flamengo 1x1 Corinthians— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Gui Negão
🥾 Kaio Cesar
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/wQdBppTUvi
Aos 43 minutos da segunda etapa, Samuel Lino trabalha a bola com Jorginho, que toca de primeira para Freitas na esquerda. Ele cruza para a área na medida para Bruno Henrique subir mais do que Iago Machado para testar de cabeça e colocar o Flamengo novamente à frente do placar.
Veja o gol:
Flamengo 2x1 Corinthians— Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 13, 2026
⚽️ Bruno Henrique
🥾 Joaquin Freitas
🏆 Brasileirão | 27ª rodada pic.twitter.com/Tijv0nlUNK
Como foi Flamengo x Corinthians?
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Primeiro tempo
Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Palmeiras
Palmeiras afasta atacante por denúncia de agressão contra a ex-esposaHá 2 minutos
Flamengo
Bruno Henrique abre o jogo sobre titularidade: 'Estou aqui para servir ao Flamengo'Há 6 minutos
Corinthians
Hugo Souza exalta partida do Corinthians e elogia Flamengo: 'Qualidade'Há 18 minutos
Flamengo
Com gol no fim, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do BrasileirãoHá 44 minutos
Botafogo
Botafogo não seguirá com Bellão e define perfil de novo treinadorHá 1 hora
Fora de Campo
Gol perdido em Flamengo x Corinthians gera revolta: 'Constrangedor'Há 1 hora
Mais LANCE!