Veja gols em Flamengo x Corinthians: Paquetá e Bruno Henrique marcam

Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Gui Negão deixou tudo igual. Na reta final, Bruno Henrique marcou e garantiu a vitória do Rubro-Negro.

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Aos 2 minutos da segunda etapa, Arrascaeta cobra escanteio, Hugo Souza sai de tapa e se choca com Angileri e Lucas Paquetá domina a sobra com a perna esquerda e enche o pé para abrir o placar para o Flamengo.

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Veja o gol:

Flamengo 1x0 Corinthians



⚽️ Lucas Paqueta



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Aos 32 minutos da segunda etapa, Breno Bidon aciona Kaio César na frente. Ele tabela com Garro invadindo a área e toca para Gui Negão completar para o gol para empatar o placar.

Veja o empate:

Flamengo 1x1 Corinthians



⚽️ Gui Negão

🥾 Kaio Cesar



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Aos 43 minutos da segunda etapa, Samuel Lino trabalha a bola com Jorginho, que toca de primeira para Freitas na esquerda. Ele cruza para a área na medida para Bruno Henrique subir mais do que Iago Machado para testar de cabeça e colocar o Flamengo novamente à frente do placar.

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Veja o gol:

Flamengo 2x1 Corinthians



⚽️ Bruno Henrique

🥾 Joaquin Freitas



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Como foi Flamengo x Corinthians?

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Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Partida entre Flamengo x Corinthians, valida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no Maracanã, Rio de janeiro, neste domingo, 13. (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

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