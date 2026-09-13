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Com gol no fim, Flamengo vence o Corinthians e retoma liderança do Brasileirão

Rubro-Negro venceu por 2 a 1, no Maracanã

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 19:30
Atualizado há 54 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Lucas Paquetá em comemoração do primeiro gol de Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, neste domingo (13), pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Paquetá abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Gui Negão deixou tudo igual. Na reta final, Bruno Henrique marcou e garantiu a vitória do Flamengo, que assumiu a liderança do campeonato. Com o resultado, o Corinthians chegou à quinta derrota consecutiva na competição e ocupa a 13ª posição na tabela.

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Primeiro tempo

Desde o primeiro minuto, o Flamengo teve mais posse de bola e controlou as ações da partida, enquanto o Corinthians encontrava dificuldades para avançar além do meio de campo. Apesar do domínio e do maior volume ofensivo, o Rubro-Negro só levou perigo de fato aos 21 minutos. Após cruzamento de Plata, Pedro tentou finalizar de peito, mas Hugo Souza fez grande defesa. No rebote, Ayrton Lucas bateu, a bola passou pelo goleiro, mas João Pedro Tchoca, caído dentro do gol, conseguiu afastar de cabeça e evitou o gol do time da casa.

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Pouco depois, o Flamengo voltou a ameaçar. Após cruzamento de Léo Ortiz, Arrascaeta ajeitou de peito para Pedro, que ficou cara a cara com Hugo Souza, mas finalizou para fora e desperdiçou uma boa oportunidade. O Corinthians teve poucas oportunidades quando tentou escapar em contra-ataque, mas acabou parando na defesa do Rubro-Negro. Na reta final da primeira etapa, o Corinthians ainda entregou outra chance ao Flamengo após um erro na defesa. Varela recebeu a bola de presente dentro da área, mas tentou finalizar de esquerda e mandou para fora. Apesar da pressão e das oportunidades criadas, o Rubro-Negro não conseguiu transformar o domínio em gol antes do intervalo.

Matheus Pereira e Lucas Paquetá durante a partida entre Flamengo e Corinthians válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no estádio do Maracanã, neste domingo (13/09).
Matheus Pereira e Lucas Paquetá durante a partida entre Flamengo e Corinthians válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, realizada no estádio do Maracanã, neste domingo (13/09). (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

Segundo tempo

O segundo tempo começou diferente, e o Flamengo precisou de poucos minutos para abrir o placar. Na primeira grande oportunidade da etapa, após cobrança de escanteio, Hugo Souza afastou mal, Paquetá dominou na entrada da área e soltou uma bomba para colocar o Rubro-Negro em vantagem no Maracanã.

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O time da casa continuou pressionando em busca do segundo gol, mas não conseguiu ampliar. Na primeira chegada de maior perigo do Corinthians, Kaio César tabelou com Breno Bidon, entrou livre na área e encontrou Gui Negão, que finalizou para deixar tudo igual no Maracanã. Depois do empate, o Flamengo aumentou a pressão e voltou a controlar as ações, após permitir que o Corinthians crescesse na partida. Na reta final, o Rubro-Negro encontrou novamente o gol na bola aérea. Bruno Henrique apareceu mais uma vez nos minutos finais e, de cabeça, marcou o gol da vitória e garantiu os três pontos para o Flamengo.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡
Em um jogo de muitas chances, e decidido nos últimos lances, o lance que mudou o jogo foi justamente o gol da vitória de Bruno Henrique que subiu mais alto que toda defesa corinthiana para deixar o dele.

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Deu aula 👍
Bruno Henrique em poucos minutos fez o necessário para garantir a vitória do Flamengo, em um jogo que o time Rubro-Negro pecou nas finalizações, o camisa 27 precisou de pouco para salvar o time da casa.

Ficou abaixo 📉
Lingard em uma partida muito tímida de poucas ações, até mesmo quando o Corinthians, cresceu em alguns lances, o inglês deixou a desejar em campo.

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✅ FICHA TÉCNICA
🏆 Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: L. Paquetá 2°T 2' (1-0), Gui Negão 2°T 33' (1-1) , B. Henrique 2°T 44' (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Charles, Garro e Bidon (COR) - L. Paquetá, S. Lino, Pulgar e Jorginho (FLA)
🟥 Cartão Vermelho:

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
A. Rossi; Ayrton Lucas (Alex Sandro), Danilo, Léo Ortiz e Varela; Paquetá (Freitas), E. Pulgar e Arrascaeta (Jorginho); Samuel Lino, Plata (Carrascal) e Pedro (B.Henrique).

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⚫⚪ CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz)
Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho), João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri (M. Bidu); Raniele, Charles (Breno Bidon) e Matheus Pereira (Garro); Lingard, Dieguinho (Kaio César) e Gui Negão.

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