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Flamengo x Corinthians: convocados por Ancelotti se encontram no Maracanã

Flamengo e Corinthians se enfrentam pela 27° rodada no Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 16:28
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Confronto do primeiro turno aconteceu na Neo Química Arena em 22 de março (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Corinthians e Flamengo empataram em 1 a 1 no primeiro turno (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Convocados por Carlo Ancelotti para a próxima Data Fifa, Pedro e Hugo Souza podem voltar a se encontrar neste domingo (13), desta vez em lados opostos. Ex-companheiros no Flamengo, atacante e goleiro são peças importantes de Flamengo e Corinthians, respectivamente, que se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.

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Depois de Hugo deixar o Flamengo, o jogador teve uma passagem curta pelo futebol português, e logo depois chegou ao Corinthians, desde então os jogadores tiveram alguns embates marcantes.

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O primeiro encontro aconteceu em 2024. Na ocasião, o Corinthians venceu o Flamengo por 2 a 1, mas Pedro marcou o gol rubro-negro de pênalti.

Após a partida, Hugo Souza revelou, em entrevista na zona mista, que conhecia a forma como o ex-companheiro costumava cobrar penalidades e afirmou que Pedro precisou mudar o canto para conseguir marcar.

— Se ele bate no canto dele eu pegava — disse Hugo Souza após a partida.

Pedro marca duas vezes e Hugo falha

No ano seguinte, os dois voltaram a se enfrentar no Maracanã. Desta vez, o roteiro foi ainda mais favorável a Pedro.

O Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0, e o atacante marcou duas vezes. Novamente, um dos gols saiu de pênalti. No outro, Pedro aproveitou um erro de Hugo Souza, que saiu jogando de maneira equivocada e entregou a bola diretamente nos pés do atacante. O camisa 9 não desperdiçou a oportunidade e completou para o gol.

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Hugo campeão contra ex-clube

Em janeiro de 2026, o reencontro terminou melhor para Hugo Souza. Depois de conquistar a Copa do Brasil pelo Corinthians em 2025, o goleiro voltou a enfrentar o ex-clube na final da Supercopa do Brasil. Na ocasião, o Timão levou a melhor sobre o Flamengo e ficou com o título ao vencer por 2 a 0, no Mané Garrincha.

Hugo Souza chegando com o elenco do Corinthians na Neo Química Arena. (Foto: Divulgação/ Corinthians)
Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Convocados de Flamengo e Corinthians

Além de Pedro e Hugo, os times também terão outros representantes vestindo a amarelinha. No Corinthians: Breno Bidon e Matheuzinho, também ex-Flamengo completam a lista. No Flamengo: Samuel Lino acompanha seu parceiro de ataque na convocação.

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Flamengo e Corinthians se enfrentam no Brasileirão

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro, em momentos bastante diferentes na competição. O Rubro-Negro precisa vencer, de olho na liderança após o Palmeiras retomar o lugar na tabela. Já o Timão está na 13° posição, o time vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e está a 4 pontos da zona de rebaixamento.

Apesar do momento diferente no Brasileirão, ambos os times estão vivos na disputa da Libertadores, nas quartas de final da competição. Flamengo vem de uma vitória no jogo da ida em Quito, contra o Ind. del Valle, enquanto o Corinthians empatou em 1 a 1 em La Plata contra o Estudiantes.

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Pedro comemora gol
Pedro comemora gol pelo Flamengo (FOTO: ADRIANO FONTES/FLAMENGO)

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