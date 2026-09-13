Flamengo e Corinthians vão poupar no clássico deste domingo?

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro, em momentos bastante diferentes na competição. Além da situação de cada equipe na tabela, o clássico deve ser marcado pela preservação de jogadores. De olho em compromissos importantes pela Libertadores, os dois técnicos estudam mudanças nas escalações para administrar o desgaste do elenco.

No Flamengo, a comissão técnica de Leonardo Jardim avalia poupar alguns atletas por causa do curto intervalo entre os jogos. O Rubro-Negro entrou em campo no meio da semana pela Libertadores, quando venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, em Quito, e teve apenas uma atividade antes de enfrentar o Corinthians.

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A preocupação aumenta porque o Flamengo volta a campo já na quinta-feira (17), novamente contra o Independiente del Valle, desta vez no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A vantagem construída no Equador faz com que a equipe tenha a possibilidade de administrar alguns minutos e preservar jogadores diante do Timão.

Evertton Araújo segue fora dos planos. O volante sofreu uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda e tem previsão de retorno somente para novembro.

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A tendência é de algumas alterações no time titular, mas o Flamengo ainda deve contar com nomes importantes. Uma possível formação tem Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Carrascal; Plata, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro.

Corinthians também deve mudar bastante

Do outro lado, o Corinthians também deve entrar em campo com uma formação alternativa. Fernando Diniz tem como prioridade o duelo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes e, por isso, a expectativa é de uma equipe bastante modificada diante do Flamengo.

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O volante Raniele, que está suspenso para a partida contra os argentinos, deve ser a principal exceção entre os jogadores de linha. Como não poderá atuar na Libertadores, a tendência é que seja utilizado no clássico deste domingo.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão (Pedro Raul).

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Flamengo busca manter liderança

O Flamengo chega ao confronto na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe tem um ponto de vantagem sobre o Palmeiras e assumiu a ponta após a vitória sobre o Remo na rodada anterior.

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O Corinthians, por outro lado, atravessa um período complicado no Brasileirão. O time perdeu os últimos quatro jogos que disputou na competição, diante de Cruzeiro, Coritiba, Santos e Chapecoense.

A sequência negativa fez o Timão permanecer com 32 pontos na tabela. A última vitória no campeonato aconteceu em 9 de agosto, quando a equipe derrotou o Bragantino.

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Assim, o clássico deste domingo pode ter duas leituras: para o Flamengo, a possibilidade de preservar peças pensando na Libertadores sem abrir mão da liderança; para o Corinthians, uma chance de reagir no Brasileirão, ainda que Fernando Diniz também precise administrar o elenco pensando no compromisso continental.