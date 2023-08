CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> !TUDO O QUE NÃO PODERIA ACONTECER COM O TIMÃO! A saída de bola foi do Corinthians, mas quem saiu na frente antes do primeiro minuto de jogo foi o Estudiantes. Mauro Méndez, escolha do técnico Eduardo Domínguez, aproveitou uma bola mal afastada por Bruno Méndez, finalizou e contou com o desvio em Lucas Veríssimo, que matou o goleiro Cássio.



>CORINTHIANS É AMASSADO PELO ESTUDIANTES: um primeiro tempo em que o Estudiantes mandou no jogo, com 60% de posse de bola e 17 finalizações, sendo dez em direção ao gol, contra uma do Timão. Foram duas bolas na trave dos argentinos, fora as outras vezes que o time de La Plata fez o goleiro Cássio trabalhar. Foi por um capricho sobrenatural que os Pinchas não foram para o vestiário com a vantagem no placar agregado.



> !SÃO CÁSSIO! Se o Corinthians saiu perdendo desde o primeiro minuto, também não demorou muito para Cássio ser exigido e fazer a primeira grande defesa. E até um susto em uma reposição de bola, no início do jogo, onde o goleiro sentiu a perna esquerda. Na disputa por pênaltis, o camisa 12 defendeu a cobrança de Rollheiser, que foi quem mais finalizou ao gol no tempo normal. O camisa 10 do Estudiantes escorregou antes da batida, que foi no meio. Cássio caiu para o canto esquerdo e defendeu com a perna.



>!SANTA TRAVE! E se não bastassem os milagres do goleiro corintiano, o torcedor corintiano também terá que canonizar a trave do estádio Jorge Luis Hirschi. Foram quatro finalizações do Estudiantes que pararam no poste do Gigante. As duas primeiras aconteceram no intervalo de dois minutos, ainda no primeiro tempo, com Benedetti e Rollheiser. O camisa 10 dos Pinchas acertou mais uma na etapa final, além do meia Ascacíbar.



> NOS PÊNALTIS A MESMA COISA! E quem diria que nas penalidades, a classificação do Corinthians seira confirmada justamente graças a Cássio e, principalmente as traves do estádio Uno. O goleiro defendeu a cobrança de Rollheiser, enquanto as batidas de Lollo e Ascacíbar acertaram o travessão. Do lado corintiano, Fábio Santos, Fausto Vera e Matías Rojas converteram. Giuliano perdeu, mas não fez falta.