O Palmeiras assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival São Paulo, por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, pela 27ª rodada da competição. No entanto, para reassumir a ponta da tabela, o Flamengo precisará tropeçar diante do Corinthians neste domingo (13), no Maracanã.

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Após a vitória no Choque-Rei, o zagueiro Bruno Fuchs, do Palmeiras, falou com a imprensa na zona mista da arena palmeirense e foi questionado se torceria por uma vitória do rival paulista sobre o carioca, e foi sincero na resposta.

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- Vou te dizer que eu nem sabia que o jogo do Flamengo seria contra o Corinthians. Obviamente, eles são nossos rivais e estão na nossa frente, agora não mais porque estamos com um jogo a mais… - iniciou o jogador.

- Obviamente a gente fica na torcida para que percam, mas a gente vai fazer nosso papel, estamos focados dentro do nosso clube. Mas, sim… Eles assumiram a liderança e a gente tem que torcer para que eles percam - afirmou Bruno Fuchs.

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O Verdão tem, agora, 56 pontos no Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro aparece logo atrás, com 54. Caso Flamengo e Corinthians empatem nesta rodada, o time paulista ainda seguirá na liderança do Brasileirão. O jogo entre as duas equipes acontece às 17h30 (de Brasília).

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SãO PAULO, SP - 12.09.2026: PALMEIRAS X SãO PAULO FC - Bruno Fuchs do Palmeiras e André Silva do São Paulo FC disputando a bola durante partida entre Palmeiras x São Paulo FC, válida pela vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, neste sábado (12), no Nubank Parque, em São Paulo, SP. (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3015097



