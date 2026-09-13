Torcer pelo Corinthians? Zagueiro do Palmeiras responde se vai 'secar' o Flamengo
Se o Rubro-Negro tropeçar neste domingo (13), no Maracanã, o Verdão reassume a liderança do Brasileirão
O Palmeiras assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival São Paulo, por 2 a 0, na noite deste sábado (12), no Nubank Parque, pela 27ª rodada da competição. No entanto, para reassumir a ponta da tabela, o Flamengo precisará tropeçar diante do Corinthians neste domingo (13), no Maracanã.
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Após a vitória no Choque-Rei, o zagueiro Bruno Fuchs, do Palmeiras, falou com a imprensa na zona mista da arena palmeirense e foi questionado se torceria por uma vitória do rival paulista sobre o carioca, e foi sincero na resposta.
- Vou te dizer que eu nem sabia que o jogo do Flamengo seria contra o Corinthians. Obviamente, eles são nossos rivais e estão na nossa frente, agora não mais porque estamos com um jogo a mais… - iniciou o jogador.
- Obviamente a gente fica na torcida para que percam, mas a gente vai fazer nosso papel, estamos focados dentro do nosso clube. Mas, sim… Eles assumiram a liderança e a gente tem que torcer para que eles percam - afirmou Bruno Fuchs.
O Verdão tem, agora, 56 pontos no Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro aparece logo atrás, com 54. Caso Flamengo e Corinthians empatem nesta rodada, o time paulista ainda seguirá na liderança do Brasileirão. O jogo entre as duas equipes acontece às 17h30 (de Brasília).
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