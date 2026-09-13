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Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo

Fernando Diniz optou por time reserva diante do rival carioca

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/09/2026 16:30
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Camisa do Corinthians no vestiário do estádio do Maracanã
Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Flamengo, que acontece neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo, SporTV e GE TV.

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Entre os atletas poupados estão os experientes Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Rodrigo Garro, Carrillo e Memphis Depay. Além do quarteto, Matheuzinho, Matheus Bidu, Breno Bidon e Kaio César também estão fora.

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Por outro lado, o volante Raniele, que retorna após cumprir suspensão, deve ser titular. O goleiro Hugo Souza também começa a partida.

➡️Aposta de Diniz contra o Flamengo é observado por Arsenal e Chelsea

Fernando Diniz não pode contar com o volante Allan para a partida. O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians até o fim de 2026, ficando impedido de enfrentar o clube carioca.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão.

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Escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Leo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Pulgar, Paqueta e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Iago Machado, zagueiro do Corinthians, durante treino
Iago Machado, zagueiro do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

No Brasileirão, o Corinthians faz uma campanha de oscilação após 26 rodadas. São oito vitórias, oito empates e dez derrotas, com 41% de aproveitamento. A equipe marcou 27 gols e sofreu outros 27, números que refletem o equilíbrio entre os gols feitos e sofridos. A sequência recente, porém, agravou o momento: o Timão acumula quatro derrotas consecutivas na competição.

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Considerando toda a temporada, o Corinthians soma 50 partidas, com 20 vitórias, 15 empates e 15 derrotas, além de 54 gols marcados e 43 sofridos, resultando em 55% de aproveitamento. O desempenho na Libertadores, onde a equipe segue viva nas quartas de final após empatar por 1 a 1 com o Estudiantes na Argentina, contrasta com a fase no campeonato nacional e mantém a equipe com uma frente importante de disputa na temporada.

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Veja abaixo o calendário

  • 13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
  • 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  • 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  • 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  • 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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