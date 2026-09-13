Corinthians terá retorno de lesionado e ameaça lei do ex contra o Flamengo
Atacante está à disposição para o duelo no Maracanã e pode reencontrar o antigo clube
O atacante Vitinho voltou a ser relacionado pelo Corinthians. O jogador viajou para o Rio de Janeiro e é uma das novidades para o confronto diante do Flamengo, que acontece às 17h30 deste domingo (13), no Maracanã, pelo Brasileirão.
Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. A lesão ocorreu durante um treinamento do Corinthians no dia 24 de julho.
A última partida de Vitinho pelo Corinthians aconteceu no dia 30 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Peñarol, na Neo Química Arena. Desde então, o jogador permaneceu fora das partidas enquanto tratava os problemas físicos que antecederam a nova lesão no joelho.
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Passagem de Vitinho pelo Flamengo
A presença do jogador é uma das possibilidades de lei do ex, já que reencontra o Rubro-Negro. Vitinho chegou ao Flamengo em julho de 2018, contratado junto ao CSKA Moscou em uma das maiores negociações do clube carioca naquele período. Ao longo de sua passagem, o atacante disputou 215 partidas e marcou 29 gols com a camisa rubro-negra.
Pelo Flamengo, Vitinho conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2019, os Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020, a Recopa Sul-Americana de 2020, as Supercopas Rei de 2020 e 2021, além do Campeonato Carioca. Em agosto de 2022, deixou o clube para defender o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.
Números de Vitinho pelo Corinthians
Desde que chegou ao Corinthians, Vitinho soma 38 jogos disputados, sendo apenas 13 como titular. No período, o atacante marcou um gol e deu quatro assistências, com participação direta em um gol a cada 310 minutos em campo. Os números ofensivos refletem a dificuldade do jogador em se firmar na equipe principal desde sua promoção ao elenco profissional.
Além da baixa produção em gols, Vitinho registra média de 1,2 finalização por partida, com apenas 0,3 chute no alvo por jogo. O atacante tem 48% de aproveitamento nos dribles e ainda não converteu nenhuma das três grandes chances que recebeu. Com nota média de 6,88 no Sofascore, o camisa 11 ainda busca aumentar sua efetividade para conquistar mais espaço no time comandado por Fernando Diniz.
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