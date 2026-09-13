O atacante Vitinho voltou a ser relacionado pelo Corinthians. O jogador viajou para o Rio de Janeiro e é uma das novidades para o confronto diante do Flamengo, que acontece às 17h30 deste domingo (13), no Maracanã, pelo Brasileirão.

Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. A lesão ocorreu durante um treinamento do Corinthians no dia 24 de julho.

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A última partida de Vitinho pelo Corinthians aconteceu no dia 30 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Peñarol, na Neo Química Arena. Desde então, o jogador permaneceu fora das partidas enquanto tratava os problemas físicos que antecederam a nova lesão no joelho.

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Passagem de Vitinho pelo Flamengo

A presença do jogador é uma das possibilidades de lei do ex, já que reencontra o Rubro-Negro. Vitinho chegou ao Flamengo em julho de 2018, contratado junto ao CSKA Moscou em uma das maiores negociações do clube carioca naquele período. Ao longo de sua passagem, o atacante disputou 215 partidas e marcou 29 gols com a camisa rubro-negra.

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Pelo Flamengo, Vitinho conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 2019, os Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020, a Recopa Sul-Americana de 2020, as Supercopas Rei de 2020 e 2021, além do Campeonato Carioca. Em agosto de 2022, deixou o clube para defender o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

Vitinho durante treinamento pelo Corinthians (Foto: Divulgação)

Números de Vitinho pelo Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians, Vitinho soma 38 jogos disputados, sendo apenas 13 como titular. No período, o atacante marcou um gol e deu quatro assistências, com participação direta em um gol a cada 310 minutos em campo. Os números ofensivos refletem a dificuldade do jogador em se firmar na equipe principal desde sua promoção ao elenco profissional.

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Além da baixa produção em gols, Vitinho registra média de 1,2 finalização por partida, com apenas 0,3 chute no alvo por jogo. O atacante tem 48% de aproveitamento nos dribles e ainda não converteu nenhuma das três grandes chances que recebeu. Com nota média de 6,88 no Sofascore, o camisa 11 ainda busca aumentar sua efetividade para conquistar mais espaço no time comandado por Fernando Diniz.

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