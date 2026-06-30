Suíça x Argélia Palpite – Análise e odds (03/07)

Confira os palpites e informações de Suíça x Argélia pela Copa do Mundo

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Suíça e Argélia se enfrentam pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 na sexta-feira, 3 de julho, no BC Place, em Vancouver, com o pontapé inicial à 0h (horário de Brasília).

A chave do confronto tem um ingrediente especial: Vladimir Petkovic, técnico da Argélia, comandou a seleção suíça entre 2014 e 2021, período em que levou os helvéticos às oitavas de final da Euro 2016, da Copa de 2018 e às quartas da Euro 2020, quando eliminaram a França nos pênaltis. Agora, retorna ao BC Place contra a equipe que ajudou a construir.

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Melhores palpites para Suíça x Argélia pela Copa do Mundo

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Análise da partida Suíça x Argélia: organização suíça contra a ousadia argelina no mata.

A Suíça estreou com um empate inesperado por 1 x 1 diante do Catar, quando Miro Muheim marcou contra nos acréscimos após Breel Embolo ter aberto o placar de pênalti aos 17 minutos.

A resposta na segunda rodada foi contundente: 4 x 1 sobre a Bósnia, com os três últimos gols nos 20 minutos finais após a expulsão de Tarik Muharemovic.

Johan Manzambi, de apenas 20 anos, entrou no segundo tempo daquele jogo e marcou duas vezes, incluindo uma voleio espetacular, tornando-se o mais jovem suíço a fazer um doblete em Copas do Mundo.

No encerramento do grupo, o time de Murat Yakin derrotou o anfitrião Canadá por 2 x 1 no mesmo BC Place, com gols de Rubén Vargas e do próprio Manzambi.

A Suíça terminou o Grupo B com sete gols marcados e três sofridos, o melhor ataque entre as seleções de sua chave e um saldo positivo que reflete consistência nas duas pontas do campo.

A trajetória da Argélia foi mais turbulenta. A estreia contra a Argentina resultou em derrota por 3 x 0, com hat-trick de Lionel Messi.

A reação veio na segunda rodada: 2 x 1 sobre a Jordânia, com Nadhir Benbouali empatando de cabeça aos 69 minutos e Amine Gouiri garantindo a virada aos 82.

O jogo decisivo contra a Áustria produziu uma das partidas mais eletrizantes do torneio. A Argélia sofreu primeiro com gol de Marko Arnautovic aos 28, empatou com Rafik Belghali aos 45 e viu Marcel Sabitzer devolver a vantagem austríaca aos 55.

Riyad Mahrez empatou aos 60 e parecia ter classificado a Argélia como segunda do grupo ao marcar no terceiro minuto de acréscimos, mas Sasa Kalajdzic cabeceou o empate austríaco no sexto minuto adicional, em um final que lembrou o roteiro de um filme.

O 3 x 3 classificou ambas as seleções, porém expôs a fragilidade defensiva argelina: sete gols sofridos em três jogos do grupo, um dos piores registros defensivos entre as classificadas ao mata-mata.

Confrontos diretos entre Suíça x Argélia

Suíça e Argélia se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas em amistosos na década de 1980. Em novembro de 1983, a Suíça venceu por 2 x 1 em Argel. Em maio de 1986, voltou a vencer, desta vez por 2 x 0 em casa.

O duelo pelo Mundial será o primeiro confronto competitivo entre as duas seleções, o que anula qualquer relevância preditiva do retrospecto direto.

Notícias de Suíça x Argélia

Suíça: desfalques e dúvidas

O lateral-esquerdo Miro Muheim, que marcou contra em sua própria meta na estreia diante do Catar, é dúvida para o confronto com a Argélia. Caso fique de fora, Ricardo Rodriguez, com 141 partidas pela seleção, segue como opção natural na posição.

Silvan Widmer também está em avaliação médica e pode ceder lugar a Aurèle Amenda ou Luca Jaquez na lateral direita.

Johan Manzambi ganhou a primeira titularidade no jogo contra o Canadá e deve manter a posição, com três gols e uma assistência no torneio.

Provável escalação da Suíça (4-2-3-1): Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Remo Freuler e Granit Xhaka; Djibril Sow, Johan Manzambi e Rubén Vargas; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Argélia: desfalques e dúvidas

Mohamed Amoura, centroavante do Wolfsburg com 19 gols pela seleção e 48 internacionalizações, é a principal dúvida argelina e pode perder o jogo. Gouiri assumiu a referência no ataque durante a fase de grupos.

Oussama Benbot foi o goleiro titular contra a Áustria, mas Luca Zidane pode recuperar a posição para o mata-mata. A disputa pela camisa 1 permanece aberta.

Ibrahim Maza, de 20 anos e titular pelo Bayer Leverkusen, foi um dos destaques argelinos na fase de grupos com atuações consistentes no meio ofensivo.

Provável escalação da Argélia (4-2-3-1): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb e Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza e Houssem Aouar; Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Destaques individuais de Suíça x Argélia

Jogadores decisivos podem fazer a diferença em um confronto tão equilibrado como este, aumentando também a expectativa pelas odds para artilheiro da Copa, já que uma boa atuação pode colocar nomes das duas seleções em evidência no torneio.

Johan Manzambi Meia-atacante / Suíça SC Freiburg 3 Gols na Copa 2026 1 Assist. na Copa 2026 47 Part. Freiburg 25/26 15 Internacionalizações Riyad Mahrez Ponta-direita / Argélia Al-Ahli 2 Gols na Copa 2026 40 Gols pela seleção 119 Internacionalizações 35 Idade (anos)

Os técnicos - Murat Yakin e Vladimir Petkovic: experiência à beira do campo em um duelo estratégico

Murat Yakin

Yakin assumiu a seleção suíça em agosto de 2021, herdando o trabalho de Petkovic, e manteve a continuidade competitiva: levou a Suíça às oitavas da Copa de 2022 (derrota de 6 x 1 para Portugal) e às quartas da Euro 2024.

Nesta Copa, a decisão de promover Manzambi ao time titular para o jogo decisivo contra o Canadá foi a escolha tática mais importante da fase de grupos suíça. Os três gols e a assistência do jovem de 20 anos validaram a aposta do treinador.

Vladimir Petkovic

Petkovic conhece a seleção suíça por dentro. Foram sete anos no comando (2014-2021), com classificações para duas Copas do Mundo e duas Eurocopas, além da histórica eliminação da França nos pênaltis na Euro 2020.

Desde fevereiro de 2024 à frente da Argélia, conduziu a seleção de volta à Copa do Mundo após 12 anos de ausência, vencendo oito dos dez jogos das Eliminatórias da CAF.

O comandante sabe exatamente como a Suíça se organiza defensivamente, mas precisa resolver a fragilidade que rendeu sete gols sofridos na fase de grupos.

Análise tática de Suíça x Argélia

A Suíça opera num 4-2-3-1 com a dupla Xhaka-Freuler como base de construção, dois meio-campistas experientes que somam 240 jogos pela seleção. O controle do meio de campo é o ponto de partida do time de Yakin, e foi a partir dele que a seleção dominou as três partidas do grupo.

Manzambi se posiciona entre as linhas como meia adiantado, com liberdade para aparecer tanto pelo corredor central quanto pelas faixas. A velocidade de Dan Ndoye (quando utilizado) ou Vargas pelos lados oferece opções de profundidade que a zaga argelina precisará controlar.

A Argélia tem potencial ofensivo para machucar qualquer adversário. Mahrez, Maza e Aouar formam um trio criativo que funcionou bem nos momentos em que a equipe de Petkovic precisou reagir, os três gols contra a Áustria saíram desse setor.

O problema é a transição defensiva: nos jogos em que enfrentou seleções organizadas (Argentina, Áustria), a Argélia cedeu espaços na segunda linha que foram punidos com frequência.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Argélia

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🎯 Palpite do Lance! Suíça 2 x 1 Argélia - 9,00 na Br4Bet A Suíça tem o elenco mais equilibrado, a vantagem de jogar no estádio onde venceu o Canadá na fase de grupos e a organização tática superior. A Argélia é perigosa nos contra-ataques e tem qualidade individual para marcar, mas os sete gols sofridos no grupo indicam que não conseguirá conter o volume ofensivo suíço por 90 minutos. O placar reflete uma vitória controlada com gol argelino de consolação. Manzambi marcou três gols e deu uma assistência em três jogos da fase de grupos, sendo artilheiro e garçom da Suíça no torneio

em três jogos da fase de grupos, sendo artilheiro e garçom da Suíça no torneio A Suíça somou sete gols em três partidas do grupo, com média de 2,33 por jogo, e venceu no mesmo BC Place onde jogará

do grupo, com média de 2,33 por jogo, e venceu no mesmo BC Place onde jogará A Argélia sofreu sete gols em três jogos da fase de grupos, um dos piores registros defensivos entre as classificadas ao mata-mata

da fase de grupos, um dos piores registros defensivos entre as classificadas ao mata-mata Riyad Mahrez marcou dois gols contra a Áustria, incluindo um nos acréscimos, e é o principal perigo ofensivo argelino aos 35 anos

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