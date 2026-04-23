Yamal sofre lesão no músculo da coxa e está fora da temporada pelo Barcelona

O Barcelona confirmou nesta quinta-feira (23) que Lamine Yamal sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e não jogará mais nesta temporada. O atacante de 18 anos se machucou ao cobrar o pênalti que deu a vitória ao Barça sobre o Celta de Vigo, na quarta (22), pelo Campeonato Espanhol.

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O clube catalão divulgou um comunicado informando que o jogador passará por tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia.

– Exames confirmaram que o jogador do time principal, Lamine Yamal, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador passará por tratamento conservador. Lamine Yamal perderá o restante da temporada e espera-se que esteja disponível para a Copa do Mundo – diz o comunicado do clube.

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Yamal pedindo substituição após marcar contra o Celta de Vigo (Foto: Josep Lago/AFP)

O momento da lesão aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Yamal converteu o pênalti, mas ao esticar a perna para finalizar, sentiu uma forte dor na coxa esquerda. Caiu de costas no gramado e foi atendido pelo médico do clube, sendo substituído em seguida.

Yamal deve estar disponível para a Copa do Mundo

A lesão do jovem atacante representa uma grande dor de cabeça para a seleção espanhola às vésperas da Copa do Mundo, embora não o impeça de participar do torneio. O técnico Luis de la Fuente o considera fundamental para o esquema da La Roja. Yamal chegará sem ritmo de jogo, mas estará disponível para atuar pela seleção. O jogador, formado na base do Barcelona, soma 25 partidas pela equipe principal, onde estreou em setembro de 2023 e já marcou seis gols.

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Yamal era o artilheiro do Barcelona na temporada, com 24 gols em todas as competições. Titular absoluto na ponta direita, o jogador participou de 46 dos 52 jogos do clube na temporada (88,4%), perdendo apenas cinco partidas por problemas no púbis e uma por suspensão.

Agora, o técnico Hansi Flick terá que encontrar alternativas para os seis jogos restantes do Campeonato Espanhol. O Barcelona tem nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O clube catalão, que ainda está na disputa pelo título da La Liga, precisa de dez pontos para garantir o campeonato matematicamente. A Copa do Mundo começa em 50 dias.

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