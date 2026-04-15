Algoz da Seleção Brasileira se machuca e irá perder Copa do Mundo
Ekitiké rompeu o tendão de aquiles e pode ficar de fora por até um ano
O atacante Hugo Ekitiké não terá condições de disputar a Copa do Mundo de 2026. Durante a partida entre Liverpool e PSG, nesta terça-feira (14), pelas quartas de final da Champions League, o centroavante francês rompeu o tendão de Aquiles após passar por exames iniciais na noite de terça-feira, segundo informações da "RMC Sport".
Com um tempo de recuperação estimado entre nove e 12 meses, o atleta perderá o Mundial, que tem início previsto para o mês de junho.
O lance ocorreu aos 28 minutos do primeiro tempo, em Anfield. Ekitiké desabou sozinho no gramado ao tentar uma retomada de apoio e imediatamente apontou para a região do calcanhar. O atacante tentou se levantar em duas oportunidades, sem sucesso, e precisou deixar o campo de maca e em lágrimas.
Nuno Mendes e Doué também se machucam
Além do problema com Ekitiké, o PSG registrou duas baixas por lesão durante o confronto. O lateral-esquerdo Nuno Mendes precisou ser substituído ainda antes do intervalo por Lucas Hernández após sentir problemas físicos. O defensor português deixou o gramado mancando, a apenas dois meses do início da Copa do Mundo.
Já na segunda etapa, aos 52 minutos, foi a vez de Doué deixar a partida. O meia-atacante se machucou após um contato com Szoboszlai, que o levou a colidir contra as placas de publicidade do estádio. Doué ainda tentou retornar ao jogo, mas sentiu dores na perna direita e solicitou a substituição, sendo trocado por Barcola.
A situação de Ekitiké é a mais grave entre os lesionados da noite, confirmando o corte do jogador da lista da França para o torneio de seleções. O atacante, que vinha sendo peça constante nas convocações francesas, será submetido aos procedimentos médicos necessários nos próximos dias em Liverpool. PSG e as seleções nacionais agora aguardam os resultados dos exames detalhados de Nuno Mendes e Doué para avaliar a extensão dos danos.
