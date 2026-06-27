Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do Mundo
Jogador chegou aos três gols na competição
Durante a partida entre Inglaterra e Panamá neste sábado (27), Harry Kane marcou o segundo gol da seleção europeia e se aproximou dos artilheiros da Copa do Mundo. O camisa 9 atingiu a marca de três gols nesta edição e chegou aos 11 gols em três participações no torneio.
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A disputa da artilharia segue a todo vapor, e o atacante está atrás de nomes como Messi, Mbappé, Vinicius Júnior e Haaland. Confira a artilharia da Copa do Mundo:
1. Messi (Argentina): 5
2. Mbappé (França), Vini Jr (Brasil) e Haaland (Noruega): 4
3. Undav (Alemanha), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá) e Harry Kane (Inglaterra) : 3
Harry Kane assume a liderança de gols pela Inglaterra em Copas do Mundo
Com os três gols marcados até aqui na Copa do Mundo, Harry Kane tornou-se o maior artilheiro da história da seleção inglesa na competição. O centroavante do Bayern de Munique deixou grandes nomes para trás, como Gary Lineker e Geoff Hurst.
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Confira a lista de maiores artilheiros da Inglaterra:
Harry Kane – 11 gols
Gary Lineker – 10
Geoff Hurst – 5
Michael Owen, Bobby Charlton e Marcus Rashford – 4
Nat Lofthouse, Bukayo Saka, Roger Hunt, David Platt, Steven Gerrard e David Beckham – 3
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