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Kane marca mais um; saiba como está a artilharia da Copa do Mundo

Jogador chegou aos três gols na competição

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 19:59
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Harry Kane comemorando gol contra Panamá na Copa do Mundo
Kane tem 11 gols em Copas do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Durante a partida entre Inglaterra e Panamá neste sábado (27), Harry Kane marcou o segundo gol da seleção europeia e se aproximou dos artilheiros da Copa do Mundo. O camisa 9 atingiu a marca de três gols nesta edição e chegou aos 11 gols em três participações no torneio.

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  • Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

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    A disputa da artilharia segue a todo vapor, e o atacante está atrás de nomes como Messi, Mbappé, Vinicius Júnior e Haaland. Confira a artilharia da Copa do Mundo:

    1. Messi (Argentina): 5

    2. Mbappé (França), Vini Jr (Brasil) e Haaland (Noruega): 4

    3. Undav (Alemanha), Matheus Cunha (Brasil), Jonathan David (Canadá) e Harry Kane (Inglaterra) : 3

    Lionel Messi, de braços abertos, celebra um de seus gols na Copa do Mundo de 2026
    Lionel Messi é o artilheiro da Copa do Mundo de 2026 com cinco gols (Foto: AFP)

    Harry Kane assume a liderança de gols pela Inglaterra em Copas do Mundo

    Com os três gols marcados até aqui na Copa do Mundo, Harry Kane tornou-se o maior artilheiro da história da seleção inglesa na competição. O centroavante do Bayern de Munique deixou grandes nomes para trás, como Gary Lineker e Geoff Hurst.

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    Confira a lista de maiores artilheiros da Inglaterra:

    Harry Kane – 11 gols
    Gary Lineker – 10
    Geoff Hurst – 5
    Michael Owen, Bobby Charlton e Marcus Rashford – 4
    Nat Lofthouse, Bukayo Saka,  Roger Hunt, David Platt, Steven Gerrard e David Beckham – 3

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