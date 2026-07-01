Espanha tem dúvida na escalação para enfrentar a Áustria na Copa; veja Técnico Luis de la Fuente testou três opções no meio de campo ao longo do Mundial

A Espanha irá enfrentar a Áustria nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, e o técnico Luis de la Fuente tem dúvida importante na escalação da equipe para o mata-mata. O treinador define no último treino de preparação quem fechará o meio-campo ao lado de Rodri e Pedri.

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De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", disputam a posição Dani Olmo, Faibán Ruiz e Mikel Merino. Na última partida da fase de grupos, contra o Uruguai, Merino foi o escolhido.

Rodri e Pedri são considerados pilares da equipe comandada por dela Fuente. Pedri tem tido papel fundamental na recomposição e distribuição do jogo, enquanto o primeiro, melhor do mundo na temporada de 2024, atua como um "maestro".

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Espanha com variações

Nos últimos jogos, o técnico utilizou uma formação com cada peça à disposição. Fabián Ruiz foi titular no empate com Cabo Verde, Dani Olmo na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, enquanto Mikel Merino iniciou o jogo contra o Uruguai.

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Segundo o veículo espanhol, para enfrentar a Áustria, Dani Olmo larga a frente por suas características de maior toque de bola, buscando fugir da linha alta austríaca para roubar bola no campo de ataque.

Dani Olmo é um dos destaques da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

Para o confronto com a Áustria, a Espanha não deve ter o atacante Nico Williams, com lesão no músculo posterior da coxa direita, além de Yéremy Pino, com lesão no ombro esquerdo, e Vitor Muñoz, também com problema muscular.

Com isso, a provável escalação da Espanha tem: Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.