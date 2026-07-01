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Espanha tem dúvida na escalação para enfrentar a Áustria na Copa; veja

Técnico Luis de la Fuente testou três opções no meio de campo ao longo do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 15:59
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Técnico Luis de la Fuente comandando treino da Espanha na Copa
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

A Espanha irá enfrentar a Áustria nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, e o técnico Luis de la Fuente tem dúvida importante na escalação da equipe para o mata-mata. O treinador define no último treino de preparação quem fechará o meio-campo ao lado de Rodri e Pedri.

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    De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", disputam a posição Dani Olmo, Faibán Ruiz e Mikel Merino. Na última partida da fase de grupos, contra o Uruguai, Merino foi o escolhido.

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    • Rodri e Pedri são considerados pilares da equipe comandada por dela Fuente. Pedri tem tido papel fundamental na recomposição e distribuição do jogo, enquanto o primeiro, melhor do mundo na temporada de 2024, atua como um "maestro".

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    Espanha com variações

    Nos últimos jogos, o técnico utilizou uma formação com cada peça à disposição. Fabián Ruiz foi titular no empate com Cabo Verde, Dani Olmo na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, enquanto Mikel Merino iniciou o jogo contra o Uruguai.

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    Segundo o veículo espanhol, para enfrentar a Áustria, Dani Olmo larga a frente por suas características de maior toque de bola, buscando fugir da linha alta austríaca para roubar bola no campo de ataque.

    Dani Olmo em treino da Espanha na Copa do Mundo
    Dani Olmo é um dos destaques da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

    Para o confronto com a Áustria, a Espanha não deve ter o atacante Nico Williams, com lesão no músculo posterior da coxa direita, além de Yéremy Pino, com lesão no ombro esquerdo, e Vitor Muñoz, também com problema muscular.

    Com isso, a provável escalação da Espanha tem: Unai Simon; Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.

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