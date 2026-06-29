Japoneses reagem após eliminação para o Brasil: 'Obrigado' Fãs japoneses se orgulharam da atuação da seleção

Após a eliminação para o Brasil, na Copa do Mundo, os torcedores japoneses se manifestaram em suas redes sociais. O Japão até saiu na frente no primeiro tempo, mas a Seleção fez valer o favoritismo e se classificou para as oitavas de final.

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Veja como os japoneses estão reagindo:

Tradução: Japão, obrigado pelo sonho

Tradução: Vocês foram oponentes formidáveis

Tradução: Aoi Tanaka, eu nunca vou te perdoar

Tradução: Perdemos, mas... Como japonês, sinto orgulho da seleção do Japão, que enfrentou de igual para igual as potências mundiais no palco da Copa do Mundo, fazendo-nos acreditar que poderíamos vencer. Quatro anos podem parecer muito tempo, mas passarão num piscar de olhos. Vamos evoluir ainda mais e, desta vez, derrotar o Brasil. Obrigado, SAMURAI AZUL!

Tradução: Vocês lutaram bem, a culpa não é de ninguém! Sem dúvida, levaram um Brasil sério ao limite Nos vemos daqui a quatro anos; deixem-nos sonhar

Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Aric Becker / AFP)

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Como foi Brasil 2 x 1 Japão

Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.