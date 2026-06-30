Inglaterra ainda busca formação ideal para a Copa, avalia ex-jogador
Alan Shearer aponta instabilidade nas laterais e na defesa como principais desafios de Tuchel antes do mata-mata
Apesar da classificação em primeiro lugar no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra ainda não encontrou sua formação ideal. A avaliação do ex-atacante Alan Shearer, para a "BBC", que afirmou que o técnico Thomas Tuchel segue em busca das melhores soluções para a equipe, especialmente pelos lados do campo e no sistema defensivo, às vésperas do duelo contra a República Democrática do Congo pela segunda fase.
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Mudanças constantes preocupam
Para Shearer, a principal missão da Inglaterra na fase de grupos foi cumprida com a liderança da chave. No entanto, o ex-jogador acredita que as constantes mudanças promovidas por Tuchel impediram a seleção de consolidar uma equipe titular.
— O principal objetivo era terminar em primeiro no grupo, e conseguimos isso. Mas chegamos ao mata-mata depois de tantas mudanças em várias posições que ainda estamos longe de saber qual é o nosso melhor time.
Na avaliação do comentarista, o treinador alemão ainda procura encontrar a melhor combinação entre laterais e pontas. Ao longo dos três primeiros jogos da Copa, a Inglaterra utilizou nove combinações diferentes pelos dois lados do campo, envolvendo oito jogadores distintos.
As mudanças foram influenciadas pelas lesões de Reece James e Jarell Quansah, além da condição física de Bukayo Saka, que ainda não atuou em sua melhor forma. Mesmo assim, Shearer considera que a equipe ainda produz pouco pelos lados e sofre para manter equilíbrio defensivo.
— Parece que Thomas Tuchel ainda está procurando soluções, mesmo depois de três partidas. Não temos sido uma ameaça consistente pelos lados, e as constantes mudanças na linha defensiva também prejudicaram nossa estabilidade. Sempre que somos atacados, passamos por dificuldades.
Base do time inspira confiança
Apesar das críticas, Shearer destacou alguns jogadores que, na sua visão, sustentam o desempenho inglês na competição. Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Jordan Pickford e Declan Rice foram citados como os pilares da equipe.
O ex-atacante também ressaltou que a Inglaterra continua contando com atletas capazes de decidir partidas em momentos importantes, como aconteceu diante do Panamá, quando Bellingham abriu o placar.
— Sabemos que nossos principais jogadores aparecem quando importa. Talvez ainda não tenhamos visto o melhor da equipe, mas podemos confiar que eles vão produzir algo especial para mudar o rumo de um jogo.
Defesa segue como principal alerta
Shearer considera que a principal preocupação da Inglaterra não está no setor ofensivo, mas sim na defesa. Segundo ele, a equipe apresentou dificuldades sem a bola nos três jogos da fase de grupos e poderá ser mais castigada por adversários de maior qualidade no mata-mata.
— Ainda não vimos o melhor desta Inglaterra no ataque, mas minha maior preocupação é quantas vezes fomos expostos defensivamente. Isso aconteceu nas três partidas, e seleções mais fortes vão aproveitar esses espaços.
O comentarista acredita que Tuchel deverá promover novas alterações na defesa contra a República Democrática do Congo, seja com Djed Spence na lateral direita ou com Ezri Konsa improvisado no setor. Para ele, a Inglaterra precisará encontrar estabilidade rapidamente caso queira avançar nas próximas fases da Copa do Mundo.
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