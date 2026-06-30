Inglaterra ainda busca formação ideal para a Copa, avalia ex-jogador Alan Shearer aponta instabilidade nas laterais e na defesa como principais desafios de Tuchel antes do mata-mata

Apesar da classificação em primeiro lugar no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra ainda não encontrou sua formação ideal. A avaliação do ex-atacante Alan Shearer, para a "BBC", que afirmou que o técnico Thomas Tuchel segue em busca das melhores soluções para a equipe, especialmente pelos lados do campo e no sistema defensivo, às vésperas do duelo contra a República Democrática do Congo pela segunda fase.

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Mudanças constantes preocupam

Para Shearer, a principal missão da Inglaterra na fase de grupos foi cumprida com a liderança da chave. No entanto, o ex-jogador acredita que as constantes mudanças promovidas por Tuchel impediram a seleção de consolidar uma equipe titular.

— O principal objetivo era terminar em primeiro no grupo, e conseguimos isso. Mas chegamos ao mata-mata depois de tantas mudanças em várias posições que ainda estamos longe de saber qual é o nosso melhor time.

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Na avaliação do comentarista, o treinador alemão ainda procura encontrar a melhor combinação entre laterais e pontas. Ao longo dos três primeiros jogos da Copa, a Inglaterra utilizou nove combinações diferentes pelos dois lados do campo, envolvendo oito jogadores distintos.

As mudanças foram influenciadas pelas lesões de Reece James e Jarell Quansah, além da condição física de Bukayo Saka, que ainda não atuou em sua melhor forma. Mesmo assim, Shearer considera que a equipe ainda produz pouco pelos lados e sofre para manter equilíbrio defensivo.

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— Parece que Thomas Tuchel ainda está procurando soluções, mesmo depois de três partidas. Não temos sido uma ameaça consistente pelos lados, e as constantes mudanças na linha defensiva também prejudicaram nossa estabilidade. Sempre que somos atacados, passamos por dificuldades.

Bukayo Saka em Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Base do time inspira confiança

Apesar das críticas, Shearer destacou alguns jogadores que, na sua visão, sustentam o desempenho inglês na competição. Elliot Anderson, Jude Bellingham, Harry Kane, Jordan Pickford e Declan Rice foram citados como os pilares da equipe.

O ex-atacante também ressaltou que a Inglaterra continua contando com atletas capazes de decidir partidas em momentos importantes, como aconteceu diante do Panamá, quando Bellingham abriu o placar.

— Sabemos que nossos principais jogadores aparecem quando importa. Talvez ainda não tenhamos visto o melhor da equipe, mas podemos confiar que eles vão produzir algo especial para mudar o rumo de um jogo.

Harry Kane e Declan Rice comemoram gol da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Defesa segue como principal alerta

Shearer considera que a principal preocupação da Inglaterra não está no setor ofensivo, mas sim na defesa. Segundo ele, a equipe apresentou dificuldades sem a bola nos três jogos da fase de grupos e poderá ser mais castigada por adversários de maior qualidade no mata-mata.

— Ainda não vimos o melhor desta Inglaterra no ataque, mas minha maior preocupação é quantas vezes fomos expostos defensivamente. Isso aconteceu nas três partidas, e seleções mais fortes vão aproveitar esses espaços.

O comentarista acredita que Tuchel deverá promover novas alterações na defesa contra a República Democrática do Congo, seja com Djed Spence na lateral direita ou com Ezri Konsa improvisado no setor. Para ele, a Inglaterra precisará encontrar estabilidade rapidamente caso queira avançar nas próximas fases da Copa do Mundo.

Djed Spence em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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