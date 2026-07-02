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DBF quer saída de Nagelsmann após queda da Alemanha na Copa

DFB dá prazo para Nagelsmann refletir sobre o cargo; Kahn aponta outros problemas

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
02/07/2026 12:50
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, passa orientações ao meio-campista Goretzka durante jogo contra o Paraguai (Foto: Jewel Samad / AFP)
Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, passa orientações ao meio-campista Goretzka durante jogo contra o Paraguai (Foto: Jewel Samad / AFP)

Após a eliminação da Alemanha para a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026, a Federação Alemã de Futebol (DFB) parece ter definido o futuro de Julian Nagelsmann. Em uma reunião na manhã desta quinta-feira (2), os dirigentes da federação optaram pela saída do jovem treinador, de acordo com informações dos jornais alemães Bild e SID.

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    Na reunião, que durou cerca de três horas, Nagelsmann teria exposto sua visão sobre a eliminação precoce da seleção alemã, que não disputa uma partida de oitavas de final desde a Copa do Mundo de 2014. Contudo, a DFB aconselhou o treinador a renunciar ao cargo de forma voluntária, com um prazo para refletir sobre a decisão.

    A reunião não foi a única após a eliminação na Copa, já que os integrantes da federação já haviam conversado com o técnico alemão na terça-feira (30). A decisão final será tomada até o início da próxima semana, sem nenhum anúncio a ser feito ainda nesta quinta. Caso Nagelsmann não renuncie, a DFB optará por demiti-lo e, de acordo com informações do jornal "The Telegraph", irá tentar a contratação de Jürgen Klopp.

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    Logo após a derrota para o Paraguai nas penalidades, Julian Nagelsmann havia comentado sobre a possibilidade de renúncia na coletiva pós-jogo: "Tenho contrato e estou à disposição. Não sou do tipo que foge das minhas responsabilidades. Eu não estou renunciando. Se a Federação quiser que eu fique até 2028, eu ficarei. Se não quiserem, então eu deixarei este projeto."

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    • Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)
    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

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    Demissão de Nagelsmann é o caminho para a Alemanha?

    O ídolo do futebol alemão, Oliver Kahn, deu sua opinião sobre o assunto em uma postagem no LinkedIn. O ex-goleiro rejeitou as sugestões de que Nagelsmann deveria arcar com a culpa pela eliminação, argumentando que focar a atenção no técnico ignora questões mais amplas que vêm afetando o futebol alemão há anos.

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    Kahn destacou que a Alemanha passou por repetidos fracassos sob o comando de três técnicos diferentes: Joachim Löw, Hansi Flick e, agora, Julian Nagelsmann. "Três visões de jogo diferentes. Três estilos de liderança diferentes. O mesmo resultado… Se três técnicos com abordagens diferentes sempre fracassam no mesmo ponto, a causa está em algo mais profundo", complementou.

    O ex-jogador do Bayern de Munique ainda destacou que um dos debates centrais deveria ser sobre o momento decisivo do jogo, na disputa de pênaltis. Antes da sexta cobrança, o capitão Joshua Kimmich perguntou a Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown e Malick Thiaw se poderiam assumir a responsabilidade da batida, mas os quatro jogadores recusaram.

    Kimmich ainda perguntou uma segunda vez a Goretzka, mas a recusa se manteve. Dessa forma, Jonathan Tah, que nunca havia cobrado um pênalti no profissional, apresentou-se para a batida decisiva e isolou.

    - Quando a disputa de pênaltis foi para a prorrogação, deu para ver como Joshua Kimmich estava procurando por cobradores. Para mim, esse foi o momento mais revelador dessa eliminação. Um time de ponta não procura voluntários naquele momento. Eles têm jogadores que exigem a bola.

    Além das críticas à DFB e ao elenco, Kahn desafiou a federação a repensar toda a sua abordagem em relação ao desempenho de elite. "Uma organização forte não é definida por um único sucesso, mas pela capacidade de produzir consistentemente um desempenho excepcional. Nessas organizações, a responsabilidade não é deixada ao acaso. O desempenho é mais importante que o status, a ambição é maior que o conforto e a equipe é mais importante que o ego individual. Talvez seja justamente aí que resida nosso maior equívoco. Queremos resultados excepcionais sem fazer sacrifícios", concluiu.

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