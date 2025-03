Empresária do meia Paul Pogba, Rafaela Pimenta desconversou sobre as especulações envolvendo o atleta e o Corinthians. Embora não tenha dado pistas sobre o futuro do francês, a agente elogiou a presença de Memphis Depay no Brasil, em entrevista exclusiva concedida ao Lance!.

Rafaela Pimenta celebrou o fim da suspensão de Pogba, que esteve afastado dos gramados desde 2023 e busca virar a página na carreira do atleta. Aos 32 anos, o perfil do jogador gera interesse de diversos clubes, mas ainda não existe uma definição com relação a próxima etapa do atleta.

- Quando saiu a sentença, a gente já calculava a data em que tudo isso aconteceria. Foi publicizado, mas não foi uma surpresa. Todos sabem da minha relação de carinho com o Paul e não posso estar mais feliz. É uma coisa que ele estava esperando muito, virar a página e começar uma nova história. Qualquer resposta que eu der (em relação ao Corinthians), até a não resposta, faz barulho. Não vou criar nenhum tipo de rumor desnecessário. O Paul já foi ligado com tudo o que é possível nesse período. Temos que deixar o barco andar um pouquinho e ver o que vai acontecer. O que posso dizer é que o Memphis é uma pessoa que gosto muito, considero muito e esse ano passamos o ano novo no mesmo lugar e conversamos bastante. Fiquei contente de ver que é fácil o brasileiro gostar do Brasil, mas a alegria do Memphis, a felicidade dele de estar no Corinthians, no Brasil, está sendo incrível e fiquei muito contente, pois sou uma mega nacionalista. Ver quando os estrangeiros começam a amar nosso país é incrível. Acompanhando o caso Neymar, a impressão é de um grande entusiasmo, de uma grande alegria. Mas estamos falando de um brasileiro que volta pro Brasil. Mas o estrangeiro, que tem acesso a tudo o que podemos imaginar lá fora, vir para cá e estar feliz da vida como o Memphis tá é uma grande satisfação.

Apesar de despistar sobre o futuro de Pogba, Rafaela Pimenta vê com bons olhos a valorização do futebol brasileiro para os grandes jogadores da Europa. No entanto, a empresária faz uma ressalva com relação ao desenvolvimento de jovens atletas das bases dos clubes, que muitas vezes perdem espaço para os medalhões.

- Isso significa que o Brasil está na corrente do interesse de jogadores de nível mundial. Como país, é muito importante. Coloca a gente em um nível de igualdade, porque não somos os últimos da classe, que não sabemos nada e que só a Europa presta. Não é verdade, não é o caso e quanto mais pessoas vêm pra cá valorizando o nosso futebol, mais interessante. Porém, tem o reverso da medalha, que me preocupa muito. Tivemos um período, na época em que o Ronaldo voltou para o Brasil, em que existiu uma grande tendência de jogadores brasileiros de mais idade voltarem para o Brasil. Naquela época, existiu um afogamento das categorias de base. Elas ficaram sufocadas na possibilidade de estrear na primeira equipe. A gente tem que encontrar o equilíbrio. Temos muitos jovens talentosos, temos muito potencial. Meninos que realmente podem chegar. Temos que tomar o cuidado de não ficar só trazendo grandes talentos de fora de um modo que esses garotos percam a gente de estrear no futebol nacional e de desenvolver uma carreira. Esperando que nosso futebol seja cada vez mais rico, mais valorizado, mais organizado, talvez a gente vá chegar no momento em que a gente tenha que ter uma legislação, como na Europa dizendo: "Quantos da base, quantos estrangeiros, quantos nacionais". Para evitar que nossa base deixe de ser o que é, que é um tesouro nacional.

Apesar do período de inatividade, Pogba vem mantendo a forma física na Flórida, nos Estados Unidos, enquanto aguarda uma definição pelo seu futuro. Além de ter vencido uma Copa do Mundo com a França, o meia conquistou quatro Campeonatos Italianos, uma Liga Europa, duas Taças da Itália, três Supertaças da Itália, duas Copas da Liga Inglesa e uma Liga das Nações.