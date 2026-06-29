Bélgica x Senegal Palpite – Análise e odds (01/07)

Veja os principais palpites de Bélgica x Senegal pela Copa do Mundo 2026

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A Bélgica enfrenta o Senegal nesta quarta-feira, 1 de julho, em Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (16 avos de final no formato expandido com 48 seleções).

Os belgas avançaram como líderes do Grupo G com cinco pontos, após uma campanha que começou devagar e terminou em velocidade máxima: empates contra Egito (1 x 1) e Irã (0 x 0), seguidos de uma goleada de 5 x 1 sobre a Nova Zelândia na última rodada.

Já os Leões de Teranga se classificaram pelo caminho mais difícil, como um dos oito melhores terceiros colocados, com apenas três pontos no Grupo I, que incluía França e Noruega.

O Senegal perdeu para a França por 3 x 1 e para a Noruega por 3 x 2, mas deu a volta por cima com uma vitória arrasadora de 5 x 0 sobre o Iraque, a maior goleada já aplicada por uma seleção africana em Copas do Mundo. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Bélgica x Senegal pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Momentum belga contra a explosão senegalesa

A Bélgica de Rudi Garcia enfim encontrou seu ritmo na fase de grupos, ainda que tenha sido necessário esperar até a última rodada para isso acontecer.

Nos dois primeiros jogos, o rendimento ofensivo ficou muito abaixo do esperado: apenas um gol marcado contra o Egito e 23 finalizações sem marcar contra o Irã, o maior volume de chutes sem gol da Bélgica em uma Copa desde 1994 contra a Arábia Saudita.

A virada de chave contra a Nova Zelândia foi estrondosa: Leandro Trossard marcou duas vezes, Kevin De Bruyne acertou um chute rasteiro no canto e Romelu Lukaku saiu do banco para balançar a rede de cabeça, tornando-se o maior artilheiro da história da Bélgica em Copas do Mundo com seis gols.

Alexis Saelemaekers fechou a conta nos acréscimos, num jogo que terminou com 35 finalizações belgas, a terceira maior marca da seleção em partidas de Copa com registros (desde 1966).

A defesa também entregou números sólidos: apenas dois gols sofridos em três jogos, com Thibaut Courtois quebrando o recorde de Enzo Scifo ao alcançar 18 partidas disputadas em Mundiais pela Bélgica.

Do outro lado, o Senegal viveu uma montanha-russa.

A derrota por 3 x 1 para a França na estreia trouxe um ponto positivo inesperado: o gol do jovem Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, que aos 18 anos se tornou o marcador mais jovem do Senegal em Copas do Mundo.

Contra a Noruega, os senegaleses saíram atrás no placar, sofreram três gols e perderam o goleiro titular Édouard Mendy ainda no segundo tempo com uma lesão no joelho esquerdo, mas conseguiram dois gols de Ismaïla Sarr.

Na rodada decisiva, já sem Mendy, a equipe de Pape Thiaw aplicou 5 x 0 no Iraque, com gols de cinco jogadores diferentes: Habib Diarra abriu o placar aos quatro minutos, Sarr ampliou, Pape Gueye marcou duas vezes com chutes de longa distância e Iliman Ndiaye completou a goleada.

O saldo final do Senegal na fase de grupos ficou em oito gols marcados e seis sofridos, superando a própria Bélgica em gols feitos (seis), mas pagando um preço alto na defesa. Aposte nas melhores bets do Brasil.

Confrontos diretos entre Bélgica e Senegal

Bélgica e Senegal nunca se enfrentaram na história do futebol, seja em Copas do Mundo, amistosos ou qualquer outra competição oficial.

O duelo em Seattle será o primeiro capítulo do retrospecto entre as duas seleções, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao confronto.

Sem referências diretas, o contexto mais amplo ganha relevância: o Senegal tem um histórico complicado contra seleções europeias em fases eliminatórias de Copas, com derrotas para Turquia em 2002 e Inglaterra em 2022.

A Bélgica, por sua vez, nunca enfrentou uma seleção da Confederação Africana de Futebol (CAF) em fases de mata-mata do Mundial, embora tenha disputado jogos de fase de grupos contra equipes do continente com resultados positivos.

Notícias de Bélgica x Senegal

Bélgica: desfalques e dúvidas

A principal dúvida no elenco belga é o zagueiro Zeno Debast, do Sporting de Portugal, que não atuou em nenhum jogo da fase de grupos por causa de uma lesão muscular na perna.

Debast participou de seu primeiro treino com o grupo neste domingo (29), mas trabalhou separadamente durante parte da sessão e admitiu que precisa estar a 100% para poder ajudar a equipe.

A ausência de Debast levou Rudi Garcia a improvisar a zaga com Brandon Mechele e Nathan Ngoy, dupla que se mostrou competente, especialmente no último jogo.

O retorno de Jérémy Doku é outro destaque: o ponta do Manchester City viajou a Londres para o nascimento de seu filho durante a fase de grupos, mas já está reintegrado ao elenco.

Com Lukaku voltando do banco com um gol e uma assistência contra a Nova Zelândia em apenas dez minutos de jogo, Garcia terá que decidir se mantém Charles De Ketelaere como titular ou se promove Lukaku desde o início nesta fase eliminatória.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Vanaken e Tielemans; Doku, De Bruyne e Trossard; De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.

Senegal: desfalques e dúvidas

A grande preocupação do Senegal é a situação do goleiro Édouard Mendy, que sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o jogo contra a Noruega e foi substituído aos 63 minutos.

A Federação Senegalesa confirmou sua ausência para o jogo contra o Iraque, e Mendy viajou à Arábia Saudita para exames complementares, com suspeita de lesão no ligamento medial do joelho.

Sua presença contra a Bélgica é considerada muito improvável, o que deve manter Mory Diaw, do Le Havre, como titular.

A perda de Mendy vai além do aspecto técnico: o capitão Kalidou Koulibaly reconheceu que a lesão afetou psicologicamente o grupo, já que Mendy é a referência na organização defensiva da equipe.

No campo positivo, o Senegal não tem problemas de suspensão e recuperou a confiança com a goleada sobre o Iraque, especialmente Ismaïla Sarr, que soma três gols no torneio.

Provável escalação do Senegal (3-4-3): Mory Diaw; Seck, Niakhaté e E. Diouf; Diatta, Pape Gueye, Camara e I. Gueye; Mané, Sarr e I. Ndiaye. Técnico: Pape Thiaw.

Destaques individuais de Bélgica x Senegal

Destaque da Bélgica Kevin De Bruyne 1 Gol na Copa do Mundo 2026 38 Gols pela Bélgica (carreira) 122 Jogos pela seleção belga 3 Edições de Copa com gol (2014, 2018, 2026) Destaque do Senegal Ismaila Sarr 3 Gols na Copa do Mundo 2026 (artilheiro do Senegal) 22 Gols pela seleção (carreira) 86 Jogos pela seleção senegalesa 2 Gols vs Noruega (Copa 2026)

Os técnicos - experiência europeia contra legado africano

Rudi Garcia

O francês Rudi Garcia assumiu a seleção belga em janeiro de 2025, após passagens por Lille, Roma, Olympique de Marselha, Lyon, Al-Nassr e Napoli.

Garcia trouxe pragmatismo tático e conseguiu classificar a Bélgica na primeira posição do grupo, apesar de uma campanha inicial abaixo do esperado, apostando na experiência de nomes como De Bruyne, Courtois e Tielemans para crescer ao longo da competição.

Pape Thiaw

Pape Thiaw carrega consigo a mística da geração de 2002, quando integrou como jogador o elenco do Senegal que chegou às quartas de final da Copa do Japão e Coreia do Sul.

O técnico precisou administrar crises durante a fase de grupos, incluindo a perda de Mendy e duas derrotas seguidas, mas mostrou capacidade de reação ao preparar a equipe para a goleada decisiva sobre o Iraque.

Análise tática de Bélgica x Senegal

A Bélgica deve manter o 4-2-3-1 que funcionou contra a Nova Zelândia, com Tielemans e Vanaken como dupla de volantes e De Bruyne como meia livre atrás do centroavante.

A chave tática para os belgas está na ocupação dos corredores: Doku pela direita e Trossard pela esquerda oferecem largura e capacidade de um contra um, esticando a defesa adversária para abrir espaços centrais.

O Senegal de Pape Thiaw deve usar uma formação com três zagueiros (3-4-3) para dar solidez atrás e liberar os alas para projeções ofensivas.

A transição rápida é a principal arma senegalesa: Sadio Mané e Ismaila Sarr possuem velocidade para atacar os espaços nas costas de Castagne e De Cuyper, laterais que costumam subir ao ataque.

O confronto no meio-campo entre Amadou Onana (caso entre) e a dupla Lamine Camara e Idrissa Gueye pode definir o ritmo da partida.

Se a Bélgica conseguir controlar a posse, terá condições de ditar o jogo; se o Senegal conseguir pressionar alto e forçar erros na saída de bola, a velocidade dos seus pontas pode causar estragos.

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Previsão de placar Bélgica 2 x 1 Senegal - Odd 9,00 na Br4bet A Bélgica mostrou seu potencial ofensivo com cinco gols contra a Nova Zelândia e chega ao mata-mata como líder do grupo. O Senegal, mesmo classificado no sufoco, tem velocidade e poder de fogo para marcar, mas a defesa que sofreu seis gols na fase de grupos deve voltar a ser exposta contra um adversário de maior qualidade técnica. A Bélgica marcou seis gols em três jogos na fase de grupos, com cinco deles na última rodada contra a Nova Zelândia O Senegal sofreu seis gols em três partidas, incluindo três da França e três da Noruega, ambas seleções europeias Édouard Mendy, goleiro titular do Senegal, está praticamente descartado por causa de uma lesão no joelho esquerdo sofrida contra a Noruega Ismaïla Sarr tem três gols na Copa 2026 e oferece velocidade suficiente para punir a defesa belga nas costas dos laterais A Bélgica sofreu gols em dois dos três jogos da fase de grupos (Egito e Nova Zelândia), o que indica que o Senegal tem capacidade para encontrar o caminho do gol

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h45. (29/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.