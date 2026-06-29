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Mesmo com problemas, Inglaterra terá retorno de astro no mata-mata

Rice deve voltar ao time contra a RD Congo, enquanto Tuchel ainda enfrenta problemas na lateral

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 19:56
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Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

Antes do mata-mata da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra deve ganhar um reforço importante. O volante Declan Rice, poupado na vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, tem boas chances de voltar ao time titular no confronto contra a República Democrática do Congo, pelas oitavas de final do torneio. Porém, Thomas Tuchel segue com problemas na lateral-direita.

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    Retorno de Rice

    Rice foi preservado na última rodada da fase de grupos após sofrer uma forte pancada na panturrilha durante o empate sem gols com Gana. O meio-campista não conseguiu completar toda a programação de treinamentos antes da partida contra o Panamá, mas participou da atividade final da equipe antes da viagem para Nova Jersey.

    Sem o jogador, o técnico Thomas Tuchel escalou Elliot Anderson e Jude Bellingham no meio-campo. Segundo o jornal inglês "BBC", a expectativa da comissão técnica, porém, é contar novamente com o atleta do Arsenal entre os titulares no primeiro duelo eliminatório da competição.

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    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Lateral direita segue como preocupação

    Se Rice está próximo de retornar, a principal dor de cabeça de Tuchel continua sendo a lateral direita. Reece James segue em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa sofrida contra Gana. Embora o treinador não descarte a presença do jogador diante da República Democrática do Congo, a tendência é que o lateral só volte a ficar à disposição em uma fase mais adiantada da Copa.

    Outro atleta que preocupa é Jarell Quansah. Improvisado na lateral direita na vitória sobre o Panamá, o defensor sofreu uma lesão no tornozelo e será reavaliado pelo departamento médico inglês. Tuchel já admitiu que será "muito apertado" para que o jogador tenha condições de atuar na quarta-feira.

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    Os problemas físicos reduziram as alternativas da Inglaterra para a posição. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Tino Livramento já havia sido cortado da convocação por causa de uma lesão na panturrilha.

    Com esse cenário, Djed Spence, que substituiu Quansah durante a partida contra o Panamá, surge como o principal candidato à vaga. Outra possibilidade é a utilização do zagueiro Ezri Konsa improvisado na lateral direita caso James e Quansah não sejam liberados pelo departamento médico.

    Quansah lateral inglaterra
    Jarell Quansah sofreu lesão no tornozelo diante do Panamá e desfalca a Inglaterra. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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