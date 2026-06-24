Uruguai x Espanha Palpite – Análise e odds (26/06)

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Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (26), no Estádio Akron, em Guadalajara, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida vale classificação para as oitavas de final e também pode definir a liderança da chave.

A Espanha lidera o grupo, com quatro pontos e saldo positivo de quatro gols. O Uruguai soma dois pontos, após empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde, e chega pressionado por um resultado positivo para não depender de outros cenários.

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Melhores palpites para Uruguai x Espanha pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Uruguai luta pela sobrevivência, Espanha mira liderança

A campanha do Uruguai na Copa do Mundo expõe uma seleção que cria, mas ainda não consegue transformar volume em vitórias. Contra a Arábia Saudita, a Celeste finalizou muito, teve domínio em vários momentos, mas precisou de um gol de Maximiliano Araújo aos 80 minutos para buscar o empate por 1 x 1.

O roteiro se repetiu diante de Cabo Verde. O Uruguai abriu 2 x 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Maxi Araújo e Agustín Canobbio, mas cedeu o empate após falha defensiva na segunda etapa. O resultado manteve a equipe viva, mas em posição desconfortável.

Os números indicam superioridade territorial, mas também mostram falta de eficiência. A Celeste teve mais posse, criou chances e produziu volume ofensivo nos dois jogos, porém não conseguiu controlar os momentos decisivos. Três gols sofridos em duas partidas aumentam a cobrança sobre o sistema defensivo.

Maximiliano Araújo é o principal nome uruguaio no torneio até aqui. Com participação direta nos dois jogos, o atacante virou a principal válvula ofensiva de Bielsa, especialmente pelo lado esquerdo. Contra a Espanha, sua velocidade será essencial para atacar os espaços deixados pelos laterais.

A Espanha chega como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Depois do 0 x 0 frustrante contra Cabo Verde na estreia, a equipe de Luis de la Fuente respondeu com goleada por 4 x 0 sobre a Arábia Saudita. Lamine Yamal abriu o placar no início, Mikel Oyarzabal marcou duas vezes, e um gol contra fechou a conta.

A atuação espanhola na segunda rodada foi dominante. A equipe controlou a posse, completou alto volume de passes e limitou a Arábia Saudita a apenas uma finalização no alvo. De la Fuente ainda preservou Yamal e Oyarzabal no intervalo, sinalizando cuidado com a sequência do torneio.

O dado mais forte da campanha espanhola é a solidez defensiva. A equipe ainda não sofreu gols em 180 minutos, sustentada por Rodri, pelos zagueiros e por uma linha defensiva bem protegida. Para o Uruguai, que precisa vencer, furar esse bloqueio será o maior desafio.

Confrontos diretos entre Uruguai x Espanha

O retrospecto geral é amplamente favorável à Espanha. Em dez encontros entre as seleções, a Roja venceu cinco e empatou cinco, sem nunca ter perdido para o Uruguai.

Dois desses confrontos aconteceram em Copas do Mundo. Em 1950, no Brasil, as seleções empataram por 2 x 2; em 1990, na Itália, o duelo terminou em 0 x 0 pela fase de grupos.

O encontro mais recente foi em 2013, pela Copa das Confederações, quando a Espanha venceu por 2 x 1 no Brasil. Para o Uruguai, quebrar essa invencibilidade seria histórico e chegaria justamente em um jogo de sobrevivência.

Notícias de Uruguai x Espanha

Uruguai: desfalques e dúvidas

Ronald Araújo está fora da partida. O zagueiro do Barcelona sofreu uma lesão muscular na panturrilha durante a preparação e não participou dos dois primeiros jogos da fase de grupos.

Giorgian De Arrascaeta também está descartado. A ausência do meia do Flamengo reduz as opções criativas de Bielsa, especialmente para bolas paradas e passes no último terço.

Sem Araújo, a tendência é que Sebastián Cáceres e Mathías Olivera sigam na defesa. Olivera, porém, carrega o peso do erro que originou o empate de Cabo Verde e pode ser observado com mais atenção pela comissão técnica.

No ataque, Darwin Núñez pressiona por uma vaga, mas Federico Viñas começou as duas primeiras partidas. A base deve ser mantida, com Canobbio e Maximiliano Araújo pelos lados.

Provável escalação do Uruguai (4-3-3): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha: desfalques e dúvidas

A principal ausência da Espanha é Pedri. O meia do Barcelona recebeu cartões amarelos contra Cabo Verde e Arábia Saudita e está suspenso para a última rodada da fase de grupos.

Sem Pedri, De la Fuente deve reorganizar o meio-campo. Fabián Ruiz aparece como substituto natural, ao lado de Rodri, enquanto Dani Olmo pode atuar em uma função mais adiantada.

No ataque, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal devem voltar como titulares. Ambos foram preservados no intervalo da goleada sobre a Arábia Saudita e chegam como protagonistas ofensivos.

Víctor Muñoz é a única dúvida física do elenco espanhol. Os demais jogadores estão à disposição, o que permite a De la Fuente manter uma escalação forte para confirmar a liderança do grupo.

Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

Destaques individuais de Uruguai x Espanha

Jogador destaque · Uruguai Federico Valverde 5 Gols na La Liga 2025/26 pelo Real Madrid em 33 jogos 8 Assistências na La Liga 2025/26 pelo Real Madrid 75 Convocações pela seleção do Uruguai 9 Gols marcados pelo Uruguai em jogos oficiais e amistosos Jogador destaque · Espanha Lamine Yamal 16 Gols na La Liga 2025/26 pelo Barcelona em 28 jogos 11 Assistências na La Liga 2025/26, líder da competição 27 Convocações pela seleção da Espanha 7 Gols pela Espanha, incluindo 1 na Copa do Mundo 2026

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Os técnicos - Bielsa pressionado, De la Fuente administra vantagem

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa comanda o Uruguai desde maio de 2023 e levou para a seleção sua marca registrada: intensidade, pressão alta e ataques rápidos. A equipe compete, cria chances e mantém agressividade, mas ainda não traduziu esse volume em vitórias nesta Copa.

Os dois empates na fase de grupos aumentaram a cobrança sobre o treinador. Contra a Espanha, Bielsa precisa equilibrar urgência ofensiva e proteção defensiva, já que qualquer erro em transição pode custar a classificação.

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente assumiu a Espanha após a Copa de 2022 e consolidou um trabalho vencedor, com título da Euro 2024 e uma equipe mais vertical do que as gerações anteriores. O treinador preserva a posse, mas acelera pelos lados com Yamal e Nico Williams.

A goleada sobre a Arábia Saudita reforçou a força do elenco e a boa gestão física dos titulares. Contra o Uruguai, De la Fuente terá de lidar com a ausência de Pedri, mas conta com profundidade suficiente para manter o padrão competitivo.

Análise tática de Uruguai x Espanha

A Espanha deve manter o 4-3-3, com Rodri como eixo de equilíbrio e Fabián Ruiz assumindo mais responsabilidade na construção sem Pedri. Dani Olmo tende a se aproximar dos atacantes, buscando espaços entre as linhas uruguaias.

Lamine Yamal é a principal ameaça pelo lado direito. O jovem do Barcelona pode explorar duelos individuais contra Sanabria ou eventuais coberturas de Mathías Olivera. Pelo outro lado, Nico Williams oferece profundidade e força a defesa uruguaia a se espalhar.

O Uruguai também deve atuar em 4-3-3, com Ugarte, Bentancur e Valverde formando um meio-campo físico e intenso. A melhor rota ofensiva da Celeste passa pelas transições, principalmente com Maximiliano Araújo atacando os espaços às costas de Pedro Porro.

O ponto decisivo estará na saída de bola uruguaia sob pressão. A Espanha deve tentar forçar erros perto da área, enquanto o Uruguai precisa superar essa pressão para encontrar campo aberto. Se Rodri controlar o ritmo e impedir as transições, a Celeste terá dificuldade para sustentar volume ofensivo.

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🎯 Palpite do Lance! Uruguai 1 x 2 Espanha – Odd 8,50 na Br4Bet A Espanha tem qualidade e profundidade de elenco para superar um Uruguai que precisará se expor em busca do resultado. Com Oyarzabal e Yamal a seleção espanhola tende a criar as melhores chances, enquanto Maxi Araújo pode aproveitar espaços em transição para diminuir o placar. A Espanha não sofreu gols nas duas partidas da fase de grupos

da fase de grupos Mikel Oyarzabal tem dois gols e uma assistência nos primeiros 25 minutos do jogo contra a Arábia Saudita, recorde em Copas desde 1966

nos primeiros 25 minutos do jogo contra a Arábia Saudita, recorde em Copas desde 1966 Lamine Yamal registrou 16 gols e 11 assistências na La Liga 2025/26 pelo Barcelona, sendo eleito o melhor jogador da competição

na La Liga 2025/26 pelo Barcelona, sendo eleito o melhor jogador da competição O Uruguai não vence há seis jogos consecutivos (cinco empates e uma derrota por 5 x 1 para os EUA em amistoso preparatório)

consecutivos (cinco empates e uma derrota por 5 x 1 para os EUA em amistoso preparatório) A Espanha nunca perdeu para o Uruguai em dez confrontos diretos (cinco vitórias e cinco empates)

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