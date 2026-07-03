Jogador da Croácia comenta gol anulado: 'Acho que senti um toque' Igor Matanovic reconhece que tocou na bola

Um toque imperceptível a olho nu, detectado apenas pela tecnologia, transformou o que seria um empate heroico da Croácia contra Portugal em um doloroso revés. No último lance da partida, aos 103 minutos de jogo, Pasalic aproveitou um desvio e escorou para o zagueiro Gvardiol estufar as redes. A festa croata, porém, ruiu com a intervenção do VAR. Os dados da Connected Ball Technology — o chip interno da bola oficial — comprovaram um leve desvio na cabeça do atacante Igor Matanovic antes de a bola tocar no português Renato Veiga, o que configurou a posição de impedimento e anulou o gol.

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O desfecho melancólico inflamou os bastidores. Após o craque Luka Modric questionar duramente a arbitragem de vídeo, o próprio Matanovic, protagonista do lance polêmico, quebrou o silêncio.

— Sinceramente, acho que senti um pequeno contato com o cabelo. Perguntei ao árbitro, não tinha 100% de certeza se havia tocado. Ele me disse que eles têm um chip na bola, que houve um pequeno contato e que, por isso, era impedimento — declarou Matanovic.

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Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal (Foto: by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O atacante do Freiburg, da Alemanha, que entrou na vaga de Ante Budimir logo no início da etapa complementar para dar fôlego ao esquema tático do técnico Zlatko Dalic, não escondeu a frustração com o azar da equipe, que ainda carimbou a trave durante o confronto.

— É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem no segundo tempo e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se você marca isso… Três gols, impedimento, um poste… Não tenho palavras, hoje tivemos muito azar — lamentou o atacante.

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— Quando entrei, tive uma boa sensação em campo. Fizemos um jogo muito bom, mas isso vai doer. Temos que seguir em frente, continuar atacando e pensar no Europeu — finaliza o camisa 20.

Pronunciamento da Fifa

Diante dos protestos, a Fifa utilizou suas redes sociais para respaldar a equipe de arbitragem, comandada por Eskas e auxiliada por Jarred Gillett na cabine de vídeo. A entidade publicou uma nota técnica para explicar o funcionamento da Connected Ball Technology, presente no coração do espetáculo.

— De acordo com os dados fornecidos pela Connected Ball Technology alojada dentro da Trionda, a bola oficial da partida da Copa do Mundo, foi comprovado que houve contato feito por Igor Matanović, da Croácia, na construção do gol contra Portugal, permitindo que o árbitro determinasse corretamente o impedimento e anulasse o gol — diz o começo do texto.

— Os sensores IMU alojados dentro da bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato leve, exibido aos espectadores na transmissão como um 'gráfico de batimento cardíaco', e permitindo que os oficiais tenham um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas — completa a publicação.

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