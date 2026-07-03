logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jogador da Croácia comenta gol anulado: 'Acho que senti um toque'

Igor Matanovic reconhece que tocou na bola

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 10:30
Favorite o Lance! no Google
Igor Matanovic com as mãos na cabeça por conta do gol anulado
Igor Matanovic lamenta gol anulado contra Portugal, pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Um toque imperceptível a olho nu, detectado apenas pela tecnologia, transformou o que seria um empate heroico da Croácia contra Portugal em um doloroso revés. No último lance da partida, aos 103 minutos de jogo, Pasalic aproveitou um desvio e escorou para o zagueiro Gvardiol estufar as redes. A festa croata, porém, ruiu com a intervenção do VAR. Os dados da Connected Ball Technology — o chip interno da bola oficial — comprovaram um leve desvio na cabeça do atacante Igor Matanovic antes de a bola tocar no português Renato Veiga, o que configurou a posição de impedimento e anulou o gol.

continua após a publicidade
  • Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (3)?

    Fora de Campo
    Há 11 horas
  • O meio-campista croata número 10, Luka Modric, reage durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e Croácia, no Estádio de Toronto, em Toronto, em 2 de julho de 2026

    Faltou a Copa do Mundo: veja os títulos conquistados por Modric na carreira

    Futebol Internacional
    Há 10 horas
  • Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • O desfecho melancólico inflamou os bastidores. Após o craque Luka Modric questionar duramente a arbitragem de vídeo, o próprio Matanovic, protagonista do lance polêmico, quebrou o silêncio.

    — Sinceramente, acho que senti um pequeno contato com o cabelo. Perguntei ao árbitro, não tinha 100% de certeza se havia tocado. Ele me disse que eles têm um chip na bola, que houve um pequeno contato e que, por isso, era impedimento — declarou Matanovic.

    continua após a publicidade
    Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal
    Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal (Foto: by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    O atacante do Freiburg, da Alemanha, que entrou na vaga de Ante Budimir logo no início da etapa complementar para dar fôlego ao esquema tático do técnico Zlatko Dalic, não escondeu a frustração com o azar da equipe, que ainda carimbou a trave durante o confronto.

  • Endrick durante jogo contra a Escócia na Copa do Mundo

    Imprensa da Noruega sugere Endrick como herói do Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 minutos
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pacto de Portugal na Copa: 'Queremos dar este troféu ao Cristiano'

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos
  • Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Imprensa vê roubo e detona VAR após queda de Croácia para Portugal

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos

    • — É difícil encontrar as palavras certas depois do jogo. Jogamos muito bem no segundo tempo e merecíamos mais. Ainda não vi o pênalti, mas se você marca isso… Três gols, impedimento, um poste… Não tenho palavras, hoje tivemos muito azar — lamentou o atacante.

    continua após a publicidade

    — Quando entrei, tive uma boa sensação em campo. Fizemos um jogo muito bom, mas isso vai doer. Temos que seguir em frente, continuar atacando e pensar no Europeu — finaliza o camisa 20.

    Pronunciamento da Fifa

    Diante dos protestos, a Fifa utilizou suas redes sociais para respaldar a equipe de arbitragem, comandada por Eskas e auxiliada por Jarred Gillett na cabine de vídeo. A entidade publicou uma nota técnica para explicar o funcionamento da Connected Ball Technology, presente no coração do espetáculo.

    — De acordo com os dados fornecidos pela Connected Ball Technology alojada dentro da Trionda, a bola oficial da partida da Copa do Mundo, foi comprovado que houve contato feito por Igor Matanović, da Croácia, na construção do gol contra Portugal, permitindo que o árbitro determinasse corretamente o impedimento e anulasse o gol — diz o começo do texto.

    — Os sensores IMU alojados dentro da bola Trionda são capazes de detectar qualquer contato leve, exibido aos espectadores na transmissão como um 'gráfico de batimento cardíaco', e permitindo que os oficiais tenham um nível sem precedentes de dados para tomar decisões rápidas e precisas — completa a publicação.

    👥 Indique amigos para apostar na BR4Bet e ganhe até R$30 em saldo
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Após classificação na Copa, Cristiano Ronaldo surge em sacada e celebra com torcedores

    Há 33 minutos
    Messi ergue o troféu de campeão da Copa América de 2024, e jogadores da Argentina celebram o título

    Copa do Mundo 2026

    Argentina volta ao palco em que conquistou último título, em 2024

    Há 47 minutos
    Até o momento, não houve posicionamento da Associação Egípcia de Futebol

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: Seleção do Egito se envolve em confusão com polícia; veja

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo (nº 7 de Portugal) e seus companheiros de equipe celebram com uma camisa em homenagem ao colega Diogo Jota.

    Copa do Mundo 2026

    Portugal homenageia Diogo Jota após classificação às oitavas da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Luka Modric contra Portugal - Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Modric dispara contra o VAR: 'Não foi criado para isso'

    Há 1 hora
    Messi em ação na vitória da Argentina sobre a Áustria, na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Copa do Mundo: Argentina x Cabo Verde vai passar na Globo hoje?

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Salah (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Egito deposita esperanças em Salah, mas craque pode começar no banco contra a Austrália

    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sexta-feira (03/07)

    Enzo Fernández Chelsea Los Angeles FC

    Real Madrid nega interesse em Enzo Fernández e encerra rumores sobre contratação

    Casemiro no aquecimento do treino da Seleção Brasileira

    Casemiro vira artilheiro improvável da Era Ancelotti no Brasil

    Riyad Mahrez (nº 7), da Argélia, aplaude a torcida após a derrota por 2 a 0 na partida da segunda fase da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre Suíça e Argélia. (Foto: Emilee Chinn / AFP)

    Mahrez anuncia aposentadoria da seleção da Argélia após eliminação na Copa do Mundo

    Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega

    Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

    Egito e Austrália (Reprodução instagram seleções)

    Egito e Austrália buscam resultado histórico em Copas: veja curiosidades

    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (3)?