Neymar iguala Pelé em número de convocações para Copas do Mundo
Camisa 10 do Santos está na lista de Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo
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Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (18), para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mesma quantidade de Mundiais disputados por Pelé, Cafu e também Thiago Silva.
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Até aqui, Neymar disputou 13 partidas pelo Brasil em Copas do Mundo, em três edições diferentes do torneio: 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar). Agora, irá para seu quarto torneio e terá sua última chance de tentar ser campeão pelo Brasil, tendo a chance de conquistar o hexa.
Caso o Brasil chegue até a final do Mundial de 2026, Neymar pode, ainda, entrar em campo em mais oito jogos, é claro, se atuar em todos os duelos. Com isso, chegaria a 21 partidas e ultrapassaria Cafu, dono do recorde de mais vezes em campo pela Seleção Brasileira neste momento.
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Jogadores brasileiros mais vezes convocados para a Copa:
- Cafu – 20 jogos (1994, 1998, 2002, 2006)
- Thiago Silva – 17 jogos (2010, 2014, 2018, 2022)
- Pelé – 14 jogos (1958, 1962, 1966, 1970)
- Neymar – 13 jogos (2014, 2018, 2022, 2026)
- Taffarel – 18 jogos (1990, 1994, 1998)
- Roberto Carlos – 17 jogos (1998, 2002, 2006)
- Djalma Santos – 16 jogos (1954, 1958, 1962)
- Nilton Santos – 12 jogos (1950, 1954, 1958)
Jogadores com mais partidas pelo Brasil em Copas:
1- Cafu – 20
2- Ronaldo – 19
3- Dunga – 18
3- Taffarel – 18
5- Lúcio – 17
5- Roberto Carlos – 17
7- Gilberto Silva – 16
7- Jairzinho – 16
9- Bebeto – 15
9- Didi – 15
9- Nilton Santos – 15
9- Rivellino – 15
9- Thiago Silva – 15
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