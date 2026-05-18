Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (18), para a disputa da Copa do Mundo, o atacante Neymar vai disputar sua quarta Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, mesma quantidade de Mundiais disputados por Pelé, Cafu e também Thiago Silva.

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➡️ Neymar pode se tornar o jogador com mais partidas pelo Brasil em Copas; veja ranking

Até aqui, Neymar disputou 13 partidas pelo Brasil em Copas do Mundo, em três edições diferentes do torneio: 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar). Agora, irá para seu quarto torneio e terá sua última chance de tentar ser campeão pelo Brasil, tendo a chance de conquistar o hexa.

Caso o Brasil chegue até a final do Mundial de 2026, Neymar pode, ainda, entrar em campo em mais oito jogos, é claro, se atuar em todos os duelos. Com isso, chegaria a 21 partidas e ultrapassaria Cafu, dono do recorde de mais vezes em campo pela Seleção Brasileira neste momento.

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➡️ Inédito! Trio de goleiros do Brasil é convocado pela segunda vez consecutiva para a Copa

Jogadores brasileiros mais vezes convocados para a Copa:

Cafu – 20 jogos (1994, 1998, 2002, 2006)

Thiago Silva – 17 jogos (2010, 2014, 2018, 2022)

Pelé – 14 jogos (1958, 1962, 1966, 1970)

Neymar – 13 jogos (2014, 2018, 2022, 2026)

Taffarel – 18 jogos (1990, 1994, 1998)

Roberto Carlos – 17 jogos (1998, 2002, 2006)

Djalma Santos – 16 jogos (1954, 1958, 1962)

Nilton Santos – 12 jogos (1950, 1954, 1958)

Jogadores com mais partidas pelo Brasil em Copas:

1- Cafu – 20

2- Ronaldo – 19

3- Dunga – 18

3- Taffarel – 18

5- Lúcio – 17

5- Roberto Carlos – 17

7- Gilberto Silva – 16

7- Jairzinho – 16

9- Bebeto – 15

9- Didi – 15

9- Nilton Santos – 15

9- Rivellino – 15

9- Thiago Silva – 15

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Pelé em ação pelo Brasil (Foto: FIFA/Reprodução)

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