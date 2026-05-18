Bruna Biancardi celebra convocação de Neymar para Copa do Mundo ao lado de Mavie
Camisa 10 tem contrato com o Peixe até o final do ano
Depois da convocação de Neymar para a Copa do Mundo, a esposa do jogador, Bruna Biancardi, se manifestou nas redes sociais com uma foto da filha Mavie em meio à festa na casa da família. Na publicação, ela escreveu a legenda: "Glória a Deus".
Bruna também registrou que a família comemorava a convocação da Seleção Brasileira comendo hambúrguer. Mais cedo, o cantor Thiaguinho e o jogador de vôlei Bruninho publicaram uma foto da viagem até a cidade de Santos em um helicóptero.
Amigo de infância de Neymar e também um dos investidores da equipe da FURIA, que disputa a Kings League, Cris Guedes participou de uma live em que aparece abraçado com o camisa 10.
Neymar entre os 26 convocados para a Copa do Mundo:
A convocação dos 26 jogadores para a Copa do Mundo foi realizada na tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
O nome de Neymar foi muito ovacionado pelos presentes no auditório no momento do anúncio, sendo o mais aguardado. Esta é a primeira vez que o camisa 10 aparece em uma lista do técnico Carlo Ancelotti. No ano passado, logo após o retorno ao Santos, ele esteve na lista do então técnico Dorival Júnior, mas acabou cortado após sofrer a primeira de quatro lesões que o impediram de ter uma grande sequência de jogos.
Neymar sentiu uma pancada na panturrilha direita no último domingo (17), quando o Peixe foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. A presença do camisa 10 no próximo compromisso do Santos, nesta quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana, é incerta.
Cris Guedes e Neymar comemorando a convocação para a Copa do Mundo.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 18, 2026
