PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma polêmica de arbitragem no segundo tempo chamou atenção, e o especialista Paulo César de Oliveira esclareceu o lance.

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Na reta final do duelo, a bola resvalou no braço de Jhon Arias e os jogadores do Cabuloso pediram pênalti, mas o árbitro Sávio Pereira Sampaio mandou o jogo seguir. Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a decisão do juiz em Palmeiras x Cruzeiro.

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Para PC Oliveira, especialista de arbitragem da Globo, Sávio acertou ao não marcar a penalidade, já que o braço do jogador colombiano estava colado ao corpo.

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PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Como foi o jogo entre Palmeiras x Cruzeiro

Um primeiro tempo repleto de emoções em Barueri. Nos minutos iniciais, Arroyo aproveitou o espaço pelo lado direito do ataque do Cruzeiro para bater colocado, vencer Carlos Miguel e abrir o placar para os visitantes. Logo na sequência, o Palmeiras chegou ao empate com um golaço de Felipe Anderson, que precisou deixar o gramado após sentir a posterior da coxa. Além do meia-atacante, a comissão técnica também perdeu Ramón Sosa nos minutos iniciais de Palmeiras x Cruzeiro.

Com a igualdade no placar, Artur Jorge e Abel Ferreira iniciaram a segunda etapa sem grandes movimentações, mas por motivos distintos. O treinador alviverde já havia alterado a equipe duas vezes e optou por segurar novas mudanças, enquanto o visitante manteve a estrutura do time, que respondia bem mesmo fora de casa. Com o passar dos minutos, ambos alteraram as formações, com destaque para a entrada de Paulinho. O placar, no entanto, permaneceu inalterado, com cada equipe deixando Arena Barueri com um ponto.

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