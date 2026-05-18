Inédito! Trio de goleiros do Brasil é convocado pela segunda vez consecutiva para a Copa
Alisson Becker, Ederson Moraes e Weverton estão na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo
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A lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do técnico Carlo Ancelotti, divulgada no final da tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, teve um trio de goleiros muito conhecido da torcida, já que todos estiveram no Mundial do Catar, em 2022, e agora vão para os Estados Unidos, México e Canadá.
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Alisson Becker, do Liverpool, Ederson Moraes, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, foram os nomes escolhidos para a meta da seleção pentacampeã do mundo. Essa é a primeira vez que os mesmos três goleiros do Brasil são convocados de uma Copa para a outra.
Vale lembrar que, nas Copas de 1958 e 1962, os goleiros do Brasil Gilmar, que era titular, e Castilho, que era reserva, foram convocados nas duas vezes. No entanto, neste primeiro Mundial, apenas dois nomes eram chamados para o gol.
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Os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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