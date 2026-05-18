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Inédito! Trio de goleiros do Brasil é convocado pela segunda vez consecutiva para a Copa

Alisson Becker, Ederson Moraes e Weverton estão na lista de Ancelotti para a Copa do Mundo

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 18/05/2026
19:06
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O goleiro Alisson mostrou por que é apontado como um dos melhores, se não o melhor, do mundo na posição. Na classificação contra o Paraguai, ele fez uma grande defesa, evitando que os paraguaios abrissem o placar, e pegou um pênalti na disputa alternada (notas por Gabriel Rodrigues)&nbsp;
imagem cameraAlisson, goleiro do Brasil (Foto: AFP)
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A lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do técnico Carlo Ancelotti, divulgada no final da tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, teve um trio de goleiros muito conhecido da torcida, já que todos estiveram no Mundial do Catar, em 2022, e agora vão para os Estados Unidos, México e Canadá.

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Alisson Becker, do Liverpool, Ederson Moraes, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, foram os nomes escolhidos para a meta da seleção pentacampeã do mundo. Essa é a primeira vez que os mesmos três goleiros do Brasil são convocados de uma Copa para a outra.

Vale lembrar que, nas Copas de 1958 e 1962, os goleiros do Brasil Gilmar, que era titular, e Castilho, que era reserva, foram convocados nas duas vezes. No entanto, neste primeiro Mundial, apenas dois nomes eram chamados para o gol.

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Os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)
Weverton, do Brasil, esteve na Copa de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF)
Weverton, do Brasil, esteve na Copa de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF)

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