A lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo do técnico Carlo Ancelotti, divulgada no final da tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, teve um trio de goleiros muito conhecido da torcida, já que todos estiveram no Mundial do Catar, em 2022, e agora vão para os Estados Unidos, México e Canadá.

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Alisson Becker, do Liverpool, Ederson Moraes, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, foram os nomes escolhidos para a meta da seleção pentacampeã do mundo. Essa é a primeira vez que os mesmos três goleiros do Brasil são convocados de uma Copa para a outra.

Vale lembrar que, nas Copas de 1958 e 1962, os goleiros do Brasil Gilmar, que era titular, e Castilho, que era reserva, foram convocados nas duas vezes. No entanto, neste primeiro Mundial, apenas dois nomes eram chamados para o gol.

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Os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

Weverton, do Brasil, esteve na Copa de 2022 (Lucas Figueiredo/CBF)

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