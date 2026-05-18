Danilo é o 48º jogador do Botafogo convocado para uma Copa do Mundo

Astro do Botafogo, Danilo, aos 25 anos, foi um dos 26 convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18). Será o 48º jogador do Alvinegro (recordista neste quesito, entre clubes do país) a disputar a competição.

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Nas redes sociais, o clube comemorou a convocação do volante e postou um vídeo com nomes do clube que também disputaram Mundiais pela Seleção. Entre outros, há lendas do futebol, como o recordista Nilton Santos (4 Copas, em 1950, 1954, 1958 e 1962), Jairzinho (3), Didi (2) e Garrincha (2).

Curiosiades sobre os jogadores do Botafogo convocados para Copas do Mundo (Reprodução)

No dia 31 de março, Danilo fez gol que abriu a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em amistoso. Danilo também esteve em campo na derrota para a França (2 a 1), em outra partida amistosa, em 26 de março.

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Abaixo, números de Danilo pela Seleção:

2 jogos (1 titular)

1 gol - 95 mins p/ participar de gol

3 finalizações (2 no gol) no total

87% acerto no passe

83% acerto no passe longo

1.5 bolas recuperadas por jogo

2.0 desarmes por jogo

Nota Sofascore 7.60

Pelo Botafogo, no Brasileiro, o jogador soma sete gols e duas assistências, em 12 partidas. No domingo, alegando motivos pessoais, Danilo foi desfalque na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos.



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Gráfico mostra feitos da carreira de Danilo, do Botafogo (Reprodução)

Palmeiras tem concorrente na disputa por Danilo

O Palmeiras ganhou um forte concorrente europeu na disputa para tentar repatriar Danilo. De acordo com a apuração da "ESPN", o Manchester United monitora de perto a situação do jogador e o definiu como o principal alvo no mercado para substituir o experiente Casemiro. Do lado alvinegro, a venda de seu principal craque é vista internamente como fundamental para aliviar a crise financeira que atinge os cofres do clube carioca.

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