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Danilo é o 48º jogador do Botafogo convocado para uma Copa do Mundo

Volante alvinegro, que marcou na vitória sobre a Croácia, está na lista de Ancelotti

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
18:23
Atualizado há 2 minutos
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Danilo, do Botafogo, vai disputar a Copa do Mundo (Reprodução)
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Astro do Botafogo, Danilo, aos 25 anos, foi um dos 26 convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (18). Será o 48º jogador do Alvinegro (recordista neste quesito, entre clubes do país) a disputar a competição.

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Nas redes sociais, o clube comemorou a convocação do volante e postou um vídeo com nomes do clube que também disputaram Mundiais pela Seleção. Entre outros, há lendas do futebol, como o recordista Nilton Santos (4 Copas, em 1950, 1954, 1958 e 1962), Jairzinho (3), Didi (2) e Garrincha (2).

Curiosiades sobre os jogadores do Botafogo convocados para Copas do Mundo (Reprodução)
Curiosiades sobre os jogadores do Botafogo convocados para Copas do Mundo (Reprodução)

No dia 31 de março, Danilo fez gol que abriu a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, em amistoso. Danilo também esteve em campo na derrota para a França (2 a 1), em outra partida amistosa, em 26 de março.

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Abaixo, números de Danilo pela Seleção:

2 jogos (1 titular)
1 gol - 95 mins p/ participar de gol
3 finalizações (2 no gol) no total
87% acerto no passe
83% acerto no passe longo
1.5 bolas recuperadas por jogo
2.0 desarmes por jogo
Nota Sofascore 7.60

Pelo Botafogo, no Brasileiro, o jogador soma sete gols e duas assistências, em 12 partidas. No domingo, alegando motivos pessoais, Danilo foi desfalque na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Nilton Santos.

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Gráfico mostra feitos da carreira de Danilo, do Botafogo (Reprodução)
Gráfico mostra feitos da carreira de Danilo, do Botafogo (Reprodução)

Palmeiras tem concorrente na disputa por Danilo

Palmeiras ganhou um forte concorrente europeu na disputa para tentar repatriar Danilo. De acordo com a apuração da "ESPN", o Manchester United monitora de perto a situação do jogador e o definiu como o principal alvo no mercado para substituir o experiente Casemiro. Do lado alvinegro, a venda de seu principal craque é vista internamente como fundamental para aliviar a crise financeira que atinge os cofres do clube carioca.

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Danilo Botafogo Racing
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