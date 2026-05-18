Flamengo parabeniza jogadores convocados para seleção brasileira: "O trabalho devolve"
Rubro-negro fez postagem para cada um dos jogadores brasileiros convocados.
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A CBF anunciou nesta segunda-feira (18) a lista final com os escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, e quatro nomes do Rubro-Negro marcaram presença na equipe que o técnico Carlo Ancelotti deve levar para a disputa da competição nos EUA, México e Canadá. Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá são os jogadores do Flamengo convocados para vestir a amarelinha. Em publicação nas redes sociais, o Flamengo parabenizou individualmente cada um dos brasileiros convocados.
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Ao Paquetá, o time carioca enalteceu a capacidade do meia de passar por um ciclo difícil com muita fé e dedicação.
Na publicação feita para homenagear o zagueiro Léo Pereira, o clube cita a entrega do jogador durante o ciclo e é categórico: "O trabalho devolve!"
"LP NA COPA DO MUNDO! 🖤❤️
O trabalho devolve! Nosso Léo se dedicou, se entregou e alcançou mais um grande feito na sua vitoriosa carreira: a convocação para a Copa do Mundo de 2026! Estamos todos com você, meu zagueiro!"
Danilo, uma das principais lideranças do atual elenco da seleção brasileira e do Rubro-Negro, foi exaltado como o "Heroí do Tetra". Será a terceira vez que o defensor disputará uma Copa do Mundo.
"O HERÓI DO TETRA NA COPA DO MUNDO! 🫡
Danilo também é mais um rubro-negro que estará na Copa do Mundo de 2026! É o terceiro Mundial na conta do nosso camisa 13, Nação! Vamos juntos agora pelo Hexa com a amarelinha!"
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O lateral-esquerdo Alex Sandro é citado pela publicação com os adjetivos de "classe, elegância e experiência".
"ALEX SANDRO É SELEÇÃO! 🇧🇷👏🏽
Classe, elegância e experiência! O lateral-esquerdo do Mais Querido é convocado para representar a Nação na Copa do Mundo de 2026. Mais um Mundial com a maior Seleção do mundo para a conta, e agora, com vermelho e preto no sangue! Parabéns, Alex!"
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