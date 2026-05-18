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Flamengo parabeniza jogadores convocados para seleção brasileira: "O trabalho devolve"

Rubro-negro fez postagem para cada um dos jogadores brasileiros convocados.

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
20:04
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Paquetá comemorando um gol com os punhos fechados e erguidos.
imagem cameraFlamengo parabeniza jogadores convocados em publicação no Instagram.
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A CBF anunciou nesta segunda-feira (18) a lista final com os escolhidos para a Copa do Mundo de 2026, e quatro nomes do Rubro-Negro marcaram presença na equipe que o técnico Carlo Ancelotti deve levar para a disputa da competição nos EUA, México e Canadá. Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Lucas Paquetá são os jogadores do Flamengo convocados para vestir a amarelinha. Em publicação nas redes sociais, o Flamengo parabenizou individualmente cada um dos brasileiros convocados.

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Ao Paquetá, o time carioca enalteceu a capacidade do meia de passar por um ciclo difícil com muita fé e dedicação.

Na publicação feita para homenagear o zagueiro Léo Pereira, o clube cita a entrega do jogador durante o ciclo e é categórico: "O trabalho devolve!"

"LP NA COPA DO MUNDO! 🖤❤️

O trabalho devolve! Nosso Léo se dedicou, se entregou e alcançou mais um grande feito na sua vitoriosa carreira: a convocação para a Copa do Mundo de 2026! Estamos todos com você, meu zagueiro!"

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Danilo, uma das principais lideranças do atual elenco da seleção brasileira e do Rubro-Negro, foi exaltado como o "Heroí do Tetra". Será a terceira vez que o defensor disputará uma Copa do Mundo.

"O HERÓI DO TETRA NA COPA DO MUNDO! 🫡

Danilo também é mais um rubro-negro que estará na Copa do Mundo de 2026! É o terceiro Mundial na conta do nosso camisa 13, Nação! Vamos juntos agora pelo Hexa com a amarelinha!"

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➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa

O lateral-esquerdo Alex Sandro é citado pela publicação com os adjetivos de "classe, elegância e experiência".

"ALEX SANDRO É SELEÇÃO! 🇧🇷👏🏽

Classe, elegância e experiência! O lateral-esquerdo do Mais Querido é convocado para representar a Nação na Copa do Mundo de 2026. Mais um Mundial com a maior Seleção do mundo para a conta, e agora, com vermelho e preto no sangue! Parabéns, Alex!"

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Léo Pereira - Seleção Brasileira
Léo Pereira - Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

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