A lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, pelo técnico Carlo Ancelotti. E a influenciadora Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, preparou uma festa para acompanhar, pois o defensor de 41 anos era uma das opções do técnico para defender o Brasil no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Nas redes sociais, Belle mostrou a casa organizada para assistir o evento da CBF, reafirmando a ansiedade para a possível convocação do jogador.

— Eu estou numa expectativa 1000. Espero poder ouvir o nome dele e ver Thiago Silva na Copa 2026. Eu estou um mix de sentimentos, lembrando muito 2010, quando foi a primeira convocação dele, que a gente não sabia e não tinha certeza. A gente tem que se preparar para tudo, para rir e para chorar — completou.

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No entanto, Thiago Silva não foi convocado por Ancelotti, o técnico da Seleção Brasileira chamou para a zaga: Bremer (Juventus-ITA), Gabriel Magalhães (Arsenal-ING), Ibañez (Al-Ahli-SAU), Léo Pereira (Flamengo) e Marquinhos (PSG-FRA).

Após a convocação oficial, Belle publicou uma foto desejando boa sorte à Seleção, aparentando para os internautas como ironia. Confira:

Belle Silva, esposa do zagueiro publicou imagem irônica após a convocação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Rayan (Bournemouth)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Luiz Henrique (Zenit)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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