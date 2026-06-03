Insatisfação de elenco da França gera atrito com federação às vésperas da Copa

A pouco dias de se apresentar nos Estados Unidos para o início da Copa do Mundo, a seleção francesa lida com um problema interno que gerou desgaste entre os atletas e a Federação Francesa de Futebol (FFF). Segundo o jornal francês L'Équipe, os jogadores comandados pelo técnico Didier Deschamps estão insatisfeitos com a decisão da FFF reduzir o valor da premiação dos atletas para o Mundial e com a pouca disponibilidade de ingressos distribuídos a familiares e amigos durante os jogos no torneio.

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Concentrados em Clairefontaine, casa da seleção na França, os jogadores tiveram uma longa conversa com Philippe Diallo, presidente da FFF, na terça-feira. O executivo cumpriu agenda no local e teve um almoço com o presidente Emmanuel Macron ao lado dos atletas, mas também precisou dialogar com o elenco para explicar as decisões tomadas pela federação sobre os temas.

A FFF disponibilizou oito ingressos por jogo para cada atleta, sendo dois deles gratuitos e seis pagos. Os jogadores da França consideraram o número baixo e querem aumentar a quantidade de entradas para as partidas da Copa diante do número de familiares e amigos que viajaram aos EUA para acompanhar o Mundial. Segundo o jornal francês, as conversas não caminharam para um acordo com Philippe Diallo, mas abriu-se a possibilidade de patrocinadores da seleção cederem mais ingressos aos atletas.

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Em paralelo às discussões sobre a presença de pessoas próximas aos atletas na Copa, os jogadores também debatem uma redução no valor de premiação distribuída pela FFF na competição. Diallo justificou que foi necessário reduzir o valor do bônus por conta do alto custo da federação na viagem para o Mundial, superando o que era esperado pela entidade.

Segundo o L'Équipe, a federação nega que haveria uma diminuição nas cifras, mas as discussões sobre o tema seguem acontecendo, dessa vez envolvendo diretamente os atletas convocados para a Copa e às vésperas da apresentação do elenco nos EUA. Apesar do atrito, a expectativa é que os atletas cheguem a um acordo com a FFF e a insatisfação com os temas não impacte no desempenho no Mundial.

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Mbappé ao lado do presidente da França, Emanuel Macron, em Clairefontaine. (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

Grupo da França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, diante de Senegal. Os atuais vice-campeões estão no Grupo I e terão, além da seleção senegalesa, a Noruega e o Iraque como adversários. A segunda partida será com a equipe asiática, no dia 22 de junho, e o time encerra a disputa da fase de grupos no dia 26 de junho, contra os noruegueses.

Para a Copa, Didier Deschamps não pôde contar com Hugo Ekitiké, do Liverpool, que sofreu lesão no tendão de Aquiles. Além do atacante, o treinador deixou de fora da lista nomes conhecidos, como Camavinga, do Real Madrid, e Kolo Muani, do Tottenham. Griezmann, que se despediu do Atlético de Madrid nesta última temporada, já se aposentou da seleção e também não estará no Mundial. O zagueiro William Saliba é dúvida após dores musculares no dia da final da Champions League.