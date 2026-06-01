O zagueiro da seleção francesa e do Arsenal, William Saliba virou dúvida para a Copa do Mundo. O jogador de 25 anos encerrou a temporada europeia com uma lesão nas costas, sofrida durante a final da Champions League, no último sábado.

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Saliba passará por exames para determinar a gravidade do problema, que pode até mesmo impedir sua participação no Mundial dos Estados Unidos.

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Saliba, zagueiro da Seleção da França (Foto: AFP)

Segundo um portal francês, Saliba já não estava 100% fisicamente para disputar a grande decisão contra o PSG e reclamava de dores na região há semanas. Suas condições pioraram após a partida, que perdurou até a decisão por pênaltis — vencida pela equipe francesa.

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O zagueiro é considerado peça fundamental do setor defensivo de Didier Deschamps e um dos melhores defensores do mundo. Saliba foi destaque do Arsenal ao lado do brasileiro Gabriel Magalhães, que formaram uma das defesas menos vazadas da Europa.

Como opção para a posição em um possível corte de Saliba, Descamps tem Konaté, do Liverpool, Koundé, do Barcelona, e Upamecano, do Bayern de Munique entre os convocados.

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A Seleção da França agora tem uma nova preocupação às vésperas da Copa do Mundo, que começará em 10 dias. A França estreia na competição contra Senegal, no dia 16 de junho, pela primeira rodada do grupo I.

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