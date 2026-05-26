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Copa do Mundo: Casemiro é o 1º a se apresentar à Seleção em Teresópolis

Jogador chegou à Granja Comary na noite desta terça-feira

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Marcio Dolzan
Enviado Especial
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Lucas Bayer
Enviado Especial
Márcio Iannacca
Enviado Especial
Dia 26/05/2026
23:24
Atualizado há 2 minutos
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Casemiro - Seleção Brasileira
imagem cameraCasemiro foi o primeiro jogador a chegar à Granja Comary (Foto: Vitor Silva/CBF)
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TERESÓPOLIS (RJ) - O volante Casemiro, um dos capitães da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, já está em Teresópolis. O jogador decidiu se antecipar aos colegas e ao próprio planejamento da Seleção e é o primeiro dos convocados para a Copa do Mundo a se apresentar na Granja Comary. Casemiro chegou ao CT de carro por volta das 23h desta terça-feira (26).

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Além do jogador, parte da comissão técnica da Seleção Brasileira também já está Teresópolis. O técnico Carlo Ancelotti e o coordenador Rodrigo Caetano, no entanto, sobem a serra fluminense apenas na manhã desta quarta.

O elenco de jogadores chegará a Teresópolis em helicópteros fretados pela CBF. Eles passarão por avaliações físicas e terão as primeiras atividades sob orientação da comissão técnica. Todo o trabalho será sem a presença da imprensa.

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As únicas ausências esperadas são as de Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que no próximo sábado (30) disputam a final da Uefa Champions League, entre PSG e Arsenal. A partida será em Budapeste, na Hungria. Com isso, o trio irá se apresentar à Seleção Brasileira diretamente nos Estados Unidos.

CT da Seleção ganha blindagem extra

Além do acesso tradicionalmente restrito à Granja Comary, a Seleção Brasileira terá ainda privacidade nos quatro dias de treinos que irá realizar em Teresópolis. Isso porque a CBF tratou de cobrir toda a extensão de grades que circundam o CT da Seleção, o que impede que qualquer pessoa consiga visualizar os treinos mesmo à distância.

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Além da atividade programada para esta quarta-feira, outras três acontecerão ao longo da semana. No sábado, a delegação viaja ao Rio de Janeiro para a partida de domingo (31), diante do Panamá. O amistoso no Maracanã será o último ato no Brasil antes da viagem para a Copa do Mundo, marcada para segunda-feira.

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Granja Comary nas cores da Seleção Brasileira, em Teresópolis (Foto: Lucas Bayer)

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