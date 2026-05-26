Felipe Melo manda recado ao Palmeiras sobre o Flamengo: 'Com toda certeza'

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, no último sábado (23), em jogo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde levou a melhor e venceu por 3 a 0, no Maracanã, mas Felipe Melo fez um alerta ao Verdão.

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, o ex-jogador dos dois clubes valorizou a imponente vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, mas não descartou o Rubro-Negro da briga pelo título, pelo contrário.

➡️Destaque do Brasileirão fica fora da lista da Colômbia para a Copa do Mundo

— O Palmeiras tem que comemorar muito essa vitória, porque tem muito tempo que o Palmeiras não vencia o Flamengo. A vitória tem que ser muito comemorada, com pés no chão. E o Flamengo, é uma derrota que com toda certeza vai fazer com que o time cresça. São os dois maiores elencos do continente, e tem muito campeonato pela frente — começou o ex-jogador.

continua após a publicidade

— Esse mesmo Flamengo venceu o Palmeiras na final da Libertadores, ainda tem muito campeonato pela frente, tem um confronto direto. Então, comemorem, mas sem soberba, porque a soberba precede a queda — completou Felipe Melo.

Paulinho comemora gol em Flamengo x Palmeiras (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim como no início da partida contra o Palmeiras, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

➡️ Atitude de Paulinho em Flamengo x Palmeiras chama atenção: 'Sempre'

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.