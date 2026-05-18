Copa do Mundo

República Democrática do Congo anuncia convocados para Copa do Mundo; veja lista

Seleção busca balançar o gol de um Mundial pela primeira vez na história

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
14:34
Favorite o Lance! no Google
Seleção da RD Congo comemora classificação para a Copa após vencer a Jamaica.
Jogadores e comissão técnica da RD Congo comemoram classificação para a Copa do Mundo após vencer a Jamaica. (Foto: Ulises Ruiz/AFP)
Os "Leopardos" estão de volta ao maior palco do planeta. Após mais de meio século de ausência, a República Democrática do Congo carimbou a última vaga para a Copa do Mundo e já conhece os 26 atletas que reescreverão a história do país. O treinador Sébastien Desabre anunciou nesta segunda-feira (18) a lista oficial de convocados, colocando fim em uma espera que vinha desde 1974, quando a nação ainda competia sob o nome de Zaire.

Lista completa de convocados da República Democrática do Congo

Goleiros

Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Rodez) e Matthieu Epolo (Standard de Liege);

Defensores

Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gédéon Kalulu (Limassol), Joris Kayembe (Genk), Arthur Masuaku (Lens), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Rocky Bushiri (Hibernian), Axel Tuanzebe (Burnley), Chancel Mbemba (Lille) e Dylan Batubinsika (Larissa);

Meio-campistas

Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (Castellón), Gaël Kakuta (Larissa), Meschack Elia (Alanyaspor) e Theo Bongonda (Spartak Moscou);

Atacantes

Fiston Mayele (Pyramids), Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al-Jazira) e Yoane Wissa (Newcastle).

Em busca do primeiro ponto coletivo

O desafio que aguarda a RD Congo promete testar os nervos dos torcedores. Sorteada no Grupo K, a equipe fará sua estreia contra o sempre favorito Portugal. Na sequência da chave, duelará contra a habilidade técnica da Colômbia e fechará a primeira fase medindo forças com o Uzbequistão.

Mais do que apenas participar, a meta dos Leopardos é apagar a campanha de 1974 (em que sofreram três derrotas) e balançar as redes pela primeira vez na história do torneio, carregando o sonho de mais de 100 milhões de torcedores congoleses.

Seleção da RD Congo (Foto: Reprodução/X)
