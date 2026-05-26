Craque vencedor da Bola de Ouro pode surpreender e se aposentar após a Copa

Um dos principais craque do futebol mundial pode ter feito seu último jogo por clubes neste fim de semana. Multicampeão, ídolo pelo Real Madrid, e atualmente no Milan, Modric pode pôr um fim à sua carreira após a Copa do Mundo. Aos 40 anos, o jogador se transferiu para o clube rossonero com o objetivo de realizar um sonho de infância e tem opção de renovar por mais um ano, mas, segundo o jornal italiano "La Gazzetta Dello Sport", o meia poderia estar planejando encerrar sua passagem pelo Milan e a carreira de forma definitiva.

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O craque Modric é ovacionado em estreia no San Siro por 71 mil torcedores do Milan (Foto: Divulgação/Milan)

A decisão pode ter a ver com as mudanças na gestão do Milan. O meia era muito próximo do técnico Allegri, demitido do Milan após a derrota para o Cagliari na última rodada da Série A. Zlatan Ibrahimovic e Allegri teriam até mesmo discutido de forma acalorada e precisaram ser separados. Sem o homem de confiança no comando técnico do time, segundo a reportagem do jornal italiano, Modric estaria considerando a saída do Milan e, após a disputa da Copa do Mundo com a Croácia, decretar o fim da carreira.

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O último jogo do Milan na Série A marcou um fim dramático de temporada para o clube. Derrotados por 2 a 1, os Rossoneri não conseguiram chegar à zona de classificação para a disputa da Champions League. Com a 5ª colocação, a equipe de Modric disputará a Liga Europa na próxima temporada.

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Modric atuará pela 5ª vez na carreira por uma Copa do Mundo usando a camisa da Croácia. Em 2022, o craque foi um dos protagonistas da campanha que eliminou o Brasil nas quartas de final e chegou até as semifinais da competição, caindo diante da Argentina, mas conquistando o terceiro lugar contra Marrocos.

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