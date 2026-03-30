RD Congo x Jamaica: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela repescagem da Copa do Mundo
Confira todas as informações do duelo válido pela repescagem da Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
RD Congo e Jamaica se enfrentam nesta terça-feira (31), às 18h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara (MEX), em jogo único válido pela final da repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no SporTV
- Onde Assistir
- Onde Assistir
- Onde Assistir
A República Democrática do Congo busca um retorno histórico à Copa do Mundo após 52 anos — a última participação foi em 1974, quando o país ainda se chamava Zaire. A equipe conta com um elenco recheado de jogadores de ligas europeias, com destaque para Yoane Wissa (Newcastle) e Aaron Wan-Bissaka. O técnico Sébastien Desabre deve mandar a campo um time semelhante ao que disputou a Copa Africana de Nações, com três defensores e Moutoussamy à frente.
A Jamaica, por sua vez, tenta voltar ao Mundial após 28 anos — a última participação foi na inesquecível campanha da França 1998, sob o comando do brasileiro René Simões. A equipe caribenha tem como ponto forte a presença de atletas da Premier League, como Leon Bailey (Aston Villa) e Ethan Pinnock (Brentford). O técnico Rudolph Speid não deve fazer mistério e tende a escalar a mesma base que bateu a Nova Caledônia na semifinal da repescagem. O vencedor garante a última vaga do Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.
✅ FICHA TÉCNICA
Congo 🆚 Jamaica
Repescagem Intercontinental - Copa 2026 (Final)
📆 Data e horário: terça-feira, 31 de março de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️ Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Congo (Técnico: Sébastien Desabre)
M'Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba e Wan-Bissaka; Moutoussamy e Mukau; Bongonda, Sadiki e Mbuku; Wissa.
🟡⚫ Jamaica (Técnico: Rudolph Speid)
Blake; Latibeaudiere, King, Pinnock e Bell; Hayden e Palmer; Bailey, Reid e Gray; Cadamarteri.
- Matéria
- Mais Notícias