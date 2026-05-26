Figurinha de Marrocos erra quase todos os jogadores no álbum da Copa; entenda
Quase todos jogadores do adversário do Brasil na figurinha não foram convocados
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Marrocos divulgou nesta terça-feira (26) os nomes dos jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo. Um detalhe da convocação gerado a partir de uma gafe cometida pela editora que produz o álbum de figurinhas da Copa do Mundo chamou atenção nas redes: apenas um jogador da figurinha em que os jogadores estão perfilados foi convocado.
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A imagem utilizada pela Panini na figurinha é retirada de uma partida disputada no Campeonato das Nações Africanas (CHAN), e somente jogadores das ligas locais foram chamados para atuar no torneio. Ou seja, a imagem não é da seleção principal de Marrocos.
O único jogador presente na figurinha que está efetivamente na lista do técnico Mohamed Ouahbi é o lateral-esquerdo Youssef Belammari, que atua pelo Al-Ahly, do Egito, e não deve ser titular durante a Copa do Mundo. O resto dos jogadores compõe o chamado time B, que disputa apenas jogos amistosos e campeonatos regionais.
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Jogadores como Brahim Díaz, do Real Madrid, Hakimi, do PSG, Mazraoui, do Manchester United e Yassine Bounou, do Al Hilal, não aparecem na figurinha do time perfilado, embora possuam figurinhas individuais no álbum.
Confira os convocados de Marrocos para a Copa do Mundo
Goleiros
Bounou (Al Hilal), El Kajoui (Berkane) e Tagnaouti (Asfar);
Defensores
Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al Ahly), Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk), Aguerd (Olympique de Marselha), Riad (Crystal Palace), Halhal (KV Mechelen) e Diop (Fulham);
Meio-campistas
El Mourabet (Strasbourg), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stuttgart) e Saibari (PSV);
Atacantes
Ez Abde (Betis), Talbi (Sunderland), Rahimi (Al Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Gessime (Strasbourg) e Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).
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A Seleção Marroquina está no grupo C e estreia na Copa do Mundo contra a Seleção Brasileira, dia 13 de junho, em Nova Jersey. Na sequência, enfrenta a Escócia (19 de junho), em Boston e encerra a fase de grupos contra o Haiti (24 de junho), em Atlanta.
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