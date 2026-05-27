TERESÓPOLIS - Convocado para disputar a Copa do Mundo, Wesley ainda tenta processar a dimensão do momento que vive na carreira. Entre a emoção de ouvir o próprio nome na lista da Seleção Brasileira e a lembrança das dificuldades enfrentadas no início da trajetória, o lateral vive uma mistura de realização pessoal, responsabilidade e expectativa pela estreia no maior torneio do futebol mundial.

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Hoje consolidado no futebol italiano e tratado como um dos principais nomes da nova geração brasileira na posição, Wesley, em entrevista exclusiva ao Lance!, admite que a convocação mexeu profundamente com ele, mesmo já imaginando que estaria entre os escolhidos. O lateral acompanhou o anúncio ao lado da família e não escondeu a emoção quando ouviu seu nome na lista final.

— Foi muito especial! Pela sequência de convocações e tudo que era falado na imprensa, eu imaginava que seria convocado, mas passei o dia inteiro com frio na barriga. A hora que começou a leitura dos nomes, o coração disparou. Foi muito bom ouvir meu nome, uma sensação muito boa! Todo mundo se abraçou ali, vou lembrar para sempre daquele momento — disse Wesley, lateral da Roma e da Seleção Brasileira.

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De quase abandonar o futebol à Copa do Mundo

A emoção da convocação também se explica pelo caminho percorrido até chegar à Seleção Brasileira. Hoje, vivendo o auge da carreira, Wesley relembra que o início no futebol foi marcado por dificuldades financeiras e, principalmente, por incerteza sobre o futuro.

— O início foi muito difícil, aquela época de peneira nos clubes, dispensa. Já contei que quase larguei o futebol. Era uma realidade muito difícil financeiramente para minha família. Mas eu insisti e, graças a Deus, as coisas aconteceram. Num ano eu estava sem clube, no outro eu estava jogando em um Maracanã lotado e agora eu vou para uma Copa do Mundo. Valeu a pena — revelou.

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Wesley com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

Wesley evita comparações, mas reconhece peso histórico da posição

Além da expectativa natural pela primeira Copa, Wesley também chega à Seleção carregando uma responsabilidade histórica. A lateral direita sempre foi uma das posições mais simbólicas do futebol brasileiro, marcada por nomes como Cafu, Carlos Alberto Torres e Leandro.

Questionado sobre a possibilidade de dar continuidade a esse legado, Wesley preferiu adotar tom cauteloso e respeitoso. Entretanto, mira esses nomes como inspiração para trilhar o seu caminho.

— É realmente uma responsabilidade muito grande. Não gosto de me comparar com esses craques, até por respeito a tudo que eles fizeram. Quero trilhar o meu caminho para, quem sabe, no futuro, ser lembrado como eles — afirmou ao Lance!.

Estreia na Copa: adversário difícil

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no dia 13 de junho, e Wesley admite que o pensamento sobre a estreia já faz parte da rotina diária. O lateral também destacou que o processo de preparação já começou, especialmente pela qualidade recente da seleção marroquina.

— Acho que eu imagino (a estreia) todos os dias. A preparação é diária também, claro que, mais perto, vamos ver os vídeos e trabalhar mais focados nesse jogo, mas é uma seleção que já é conhecida por todos, pelos jogadores que tem e pela última Copa que fez. Será um adversário muito difícil — detalhou.

Marrocos foi uma das grandes surpresas do último Mundial e chega novamente cercado por respeito internacional. Mas, antes do primeiro compromisso pela Copa, a Seleção encara Panamá e Egito em amistoso. O primeiro será em solo brasileiro, no Maracanã, no próximo domingo. Já o segundo será nos Estados Unidos, no dia 6 de junho.

Números de Wesley com a camisa da Seleção Brasileira

6 jogos (4 titular)

0.8 passes decisivos por jogo

0.2 finalizações por jogo

33% acerto nos cruzamentos

1.2 interceptações por jogo

2.2 desarmes por jogo

61% eficiência nos duelos

1.3 faltas por jogo

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