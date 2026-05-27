Wesley relembra dificuldades até a Copa e projeta estreia: 'Adversário muito difícil'
Lateral direito é cotado para ser o titular da posição no Mundial
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TERESÓPOLIS - Convocado para disputar a Copa do Mundo, Wesley ainda tenta processar a dimensão do momento que vive na carreira. Entre a emoção de ouvir o próprio nome na lista da Seleção Brasileira e a lembrança das dificuldades enfrentadas no início da trajetória, o lateral vive uma mistura de realização pessoal, responsabilidade e expectativa pela estreia no maior torneio do futebol mundial.
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Hoje consolidado no futebol italiano e tratado como um dos principais nomes da nova geração brasileira na posição, Wesley, em entrevista exclusiva ao Lance!, admite que a convocação mexeu profundamente com ele, mesmo já imaginando que estaria entre os escolhidos. O lateral acompanhou o anúncio ao lado da família e não escondeu a emoção quando ouviu seu nome na lista final.
— Foi muito especial! Pela sequência de convocações e tudo que era falado na imprensa, eu imaginava que seria convocado, mas passei o dia inteiro com frio na barriga. A hora que começou a leitura dos nomes, o coração disparou. Foi muito bom ouvir meu nome, uma sensação muito boa! Todo mundo se abraçou ali, vou lembrar para sempre daquele momento — disse Wesley, lateral da Roma e da Seleção Brasileira.
De quase abandonar o futebol à Copa do Mundo
A emoção da convocação também se explica pelo caminho percorrido até chegar à Seleção Brasileira. Hoje, vivendo o auge da carreira, Wesley relembra que o início no futebol foi marcado por dificuldades financeiras e, principalmente, por incerteza sobre o futuro.
— O início foi muito difícil, aquela época de peneira nos clubes, dispensa. Já contei que quase larguei o futebol. Era uma realidade muito difícil financeiramente para minha família. Mas eu insisti e, graças a Deus, as coisas aconteceram. Num ano eu estava sem clube, no outro eu estava jogando em um Maracanã lotado e agora eu vou para uma Copa do Mundo. Valeu a pena — revelou.
Wesley evita comparações, mas reconhece peso histórico da posição
Além da expectativa natural pela primeira Copa, Wesley também chega à Seleção carregando uma responsabilidade histórica. A lateral direita sempre foi uma das posições mais simbólicas do futebol brasileiro, marcada por nomes como Cafu, Carlos Alberto Torres e Leandro.
Questionado sobre a possibilidade de dar continuidade a esse legado, Wesley preferiu adotar tom cauteloso e respeitoso. Entretanto, mira esses nomes como inspiração para trilhar o seu caminho.
— É realmente uma responsabilidade muito grande. Não gosto de me comparar com esses craques, até por respeito a tudo que eles fizeram. Quero trilhar o meu caminho para, quem sabe, no futuro, ser lembrado como eles — afirmou ao Lance!.
Estreia na Copa: adversário difícil
O Brasil estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no dia 13 de junho, e Wesley admite que o pensamento sobre a estreia já faz parte da rotina diária. O lateral também destacou que o processo de preparação já começou, especialmente pela qualidade recente da seleção marroquina.
— Acho que eu imagino (a estreia) todos os dias. A preparação é diária também, claro que, mais perto, vamos ver os vídeos e trabalhar mais focados nesse jogo, mas é uma seleção que já é conhecida por todos, pelos jogadores que tem e pela última Copa que fez. Será um adversário muito difícil — detalhou.
Marrocos foi uma das grandes surpresas do último Mundial e chega novamente cercado por respeito internacional. Mas, antes do primeiro compromisso pela Copa, a Seleção encara Panamá e Egito em amistoso. O primeiro será em solo brasileiro, no Maracanã, no próximo domingo. Já o segundo será nos Estados Unidos, no dia 6 de junho.
Números de Wesley com a camisa da Seleção Brasileira
- 6 jogos (4 titular)
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 0.2 finalizações por jogo
- 33% acerto nos cruzamentos
- 1.2 interceptações por jogo
- 2.2 desarmes por jogo
- 61% eficiência nos duelos
- 1.3 faltas por jogo
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